Магучіх фінішувала другою на срібному етапі Континентального туру

Золота нагорода дісталася представниці Австралії

Українка Ярослава Магучіх виграла срібну медаль срібного етапу Континентального туру в німецькому Гайльбронні. Про це повідомляє «Главком».

Боротьба за перемогу на етапі розгорнулася між рекордсменкою світу з Дніпра та австралійською атлеткою Елеанор Паттерсон. Саме цей дует залишився у секторі після висоти 2,00 м. Українка Юлія Левченко вибула ще на позначці 1,90 м.

Магучіх приєдналася до змагань з 1,93 м. Цю висоту, а також 1,96 м та 1,98 м вона взяла з першої спроби. Натомість позначку 2,00 їй вдалося підкорити з третьої спроби. А от Паттерсон брала всі планки, починаючи з 1,90 м, після перших стрибків.

Значно складніше було з висотою 2,02 м. І українська стрибунка, і австралійка не впоралися з планкою за дві спроби. Але останній підхід Паттерсон виявився вдалим. Вона повторила особистий рекорд кар'єри, а Магучіх успішно їй відповісти не змогла.

Континентальний тур. Гайльбронн, Німеччина

Стрибки у висоту, жінки

Елеанор Паттерсон – 2,02 м Ярослава Магучіх – 2,00 м Ламара Дістін – 1,98 м

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5. Юлія Левченко – 1,86 м

До слова, австралійська атлетка Нікола Оліслагерс виграла етап Діамантової ліги в швейцарському Цюриху. Другою стала українка Ірина Геращенко. Магучіх там фінішувала четвертою.

Нагадаємо, раніше Магучіх і Геращенко оформили дубль на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії. Тоді обидві українки обійшли всіх конкуренток. Третьою там стала Паттерсон.