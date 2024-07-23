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Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024
Марта Костюк зіграє в особистому та парному розряді (разом з Даяною Ястремською)

Українка зіграє на своїй першій олімпійській першості 

У понеділок, 22 липня, було опубліковано жіночий особистий рейтинг, який буде використаний для жеребкування тенісного турніру Олімпійських Ігор-2024. В особистому розряді лише 16 тенісисток є сіяними, у той час як у парному - 8 дуетів.

Перша ракетка України Марта Костюк спершу отримала 13 номер посіву (19 місце рейтингу), однак після зняття Маркети Вондроушової піднялася на 12 позицію. Таким чином, Марта не зустрінеться з жодною з інших 15 високорейтингових тенісисток до третього раунду.

Сіяними тенісистками, окрім Костюк, стали Іга Свьонтек, Корі Гауфф, Олена Рибакіна, Жасмін Паоліні, Джессіка Пегула, Чжен Ціньвень, Марія Саккарі, Даніель Коллінз, Барбора Крейчикова, Олена Остапенко, Емма Наварро, Донна Векич, Беатріс Хаддад-Майя, Діана Шнайдер та Лейла Фернандес.

Близькою до входження до 16 тенісисток з найвищим рейтингом була і Даяна Ястремська, яка зупинилася за 2 позиції до посіву.

На Олімпіаді, в особистому розряді, окрім Марти та Даяни, зіграють також Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Перші раунди тенісного турніру відбудуться 27 липня.

Нагадаємо, що за даними правозахисної організації Global Rights Compliance, більше половини російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки Росії або підтримують війну в Україні.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

Теги: Лейла Фернандес рейтинг жеребкування Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Марія Саккарі Емма Наварро Даніель Коллінз Еліна Світоліна Олімпіада олімпійські ігри

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Спорт

Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024
Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024

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