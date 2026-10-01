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В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 16°-18° тепла

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6° тепла (заморозки на поверхні ґрунту 0-3°), на решті території 7-12° тепла, вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.

Прогноз погоди на 1 жовтня
Прогноз погоди на 1 жовтня
Укргідрометцентр

У четвер, 1 жовтня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 14-19° тепла, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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