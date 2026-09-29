Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну

Бразилець розпочав сезон з 17 результативних дій за вісім матчів

Рафінья був замінений у поєдинку команд Бразилії та Австралії

Вінгер «Барселони» та збірної Бразилії Рафінья отримав ушодження в товариському матчі з Австралією. ПРо це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Сіднеї на стадіоні «Accor Stadium». Підопічні Карло Анчелотті зобули перемогу з рахунком 4:2.

Зірка каталонськго гранду отримав ушкодження у першому таймі, по перерві Анчелотті зам ість нього випустив на поле Ендріка. За 45 хилин Рафінья встиг відзначитись одним голом.

У поточному сезоні Рафінья провів вісім матчі на клубному рівні, у яких встиг відзначитись 14 голами та трьома результативними передачами.

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