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Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Бразилець розпочав сезон з 17 результативних дій за вісім матчів
фото: Instagram Рафіньї

Рафінья був замінений у поєдинку команд Бразилії та Австралії

Вінгер «Барселони» та збірної Бразилії Рафінья отримав ушодження в товариському матчі з Австралією. ПРо це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Сіднеї на стадіоні «Accor Stadium». Підопічні Карло Анчелотті зобули перемогу з рахунком 4:2.

Зірка каталонськго гранду отримав ушкодження у першому таймі, по перерві Анчелотті зам ість нього випустив на поле Ендріка. За 45 хилин Рафінья встиг відзначитись одним голом.

У поточному сезоні Рафінья провів вісім матчі на клубному рівні, у яких встиг відзначитись 14 голами та трьома результативними передачами.

До слова, названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі – нагороди отримали форвард «Карпат» Назарій Русин та коуч «Полісся» Руслан Ротань.

Раніше хавбек збірної України Рулан Маліновський переніс операцію у Бельгії, до гри він повернеться через чотири тижні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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