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Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Андрій Демченко розповів про зростання кількості обстрілів прикордоння
фото: glavcom.ua

«Фактично кожного дня ми можемо фіксувати, що в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини відбувається від 180 до 300 обстрілів»

Російські війська щодня завдають від 180 до 300 обстрілів по прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За останній період інтенсивність таких атак зросла. Про це у відповідь на запитання кореспондента «Главкома» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Якщо порівнювати невеликий проміжок часу, то в цілому кількість обстрілів, напевно, не змінилася. Але за останній період вона все ж збільшилася. Фактично кожного дня ми можемо фіксувати, що в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини відбувається від 180 до 300 обстрілів», – сказав Демченко.

За його словами, російські війська застосовують авіацію, керовані авіабомби, артилерію, міномети та безпілотники. При цьому серед усіх обстрілів переважають атаки із застосуванням дронів – зокрема FPV та безпілотників на оптоволокні.

Демченко зазначив, що російські військові атакують позиції українських захисників, намагаються переривати або ускладнювати логістику, а також обстрілюють прикордонні населені пункти.

«Ворог продовжує тероризувати українські населені пункти, які близько прилягають до кордону. Від таких дій гинуть і зазнають поранень люди, а також нищиться інфраструктура населених пунктів», – наголосив речник ДПСУ.

За даними ДПСУ, на Харківщині найбільш напруженою залишається ситуація на ділянці біля Вовчанської та Вільхуватської громад. Саме там російські піхотні групи регулярно намагаються інфільтруватися та атакувати позиції українських військових.

Також Демченко розповів, що пасажиропотік через державний кордон України у вересні суттєво знизився порівняно із серпнем. Станом на 30 вересня кордон перетнули близько 3,3 млн громадян, тоді як у серпні цей показник становив 4,43 млн.

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Теги: Держприкордонслужба військові інфраструктура Андрій Демченко ворог

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