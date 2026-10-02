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Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
Поки Залужний застерігає від фальшивого миру, Терехов закликає до переговорів
фото: пресслужба Ігоря Терехова, посольство України у Великій Британії

Поки ексголовком закликає будувати високотехнологічну армію для стримування РФ, мер Харкова фокусується на емоційних закликах до швидкого миру, ігноруючи питання його ціни та безпекових гарантій

Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на колонку колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного, у якій той розмірковує про майбутнє війни. Поки ексголовком застерігає, що будь-які компромісні політичні угоди без розбудови потужної високотехнологічної армії стануть лише пасткою та прелюдією до нової агресії РФ, міський голова Харкова зміщує акцент нанеобхідність якнайшвидшого пошуку дипломатичного шляху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Терехова у Facebook.

Визнаючи відповідальність Росії за війну, очільник Харкова водночас закликає до переговорів, що може трактуватися як готовність до компромісів із російським агресором. 

«Я поважаю генерала Валерія Залужного та його внесок у захист України. І хочу сказати кілька слів щодо його останньої колонки. Він пише у ній про технологічний прогрес, який посилює тих, хто воює. Оборонні технології потрібні нам, щоб зберігати життя. Україна має посилювати оборону й водночас шукати шлях до миру, який захищатиме її від нового нападу. Росія розв’язала цю війну і відповідає за її продовження. Саме на агресора має бути спрямований міжнародний тиск», – йдеться у дописі.

Зокрема, Терехов посилається на дані квітневого опитування Gallup, згідно з яким 66% українців виступають за якнайшвидше завершення війни через переговори. Водночас мер не пояснив, якими саме мають бути умови такого завершення та як гарантувати, що домовленості не стануть лише паузою перед новою агресією Росії.

Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався фото 1

«Нашу здатність витримувати війну не можна сприймати як згоду жити в ній. Ми прагнемо миру і добробуту», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, Валерій Залужний у колонці написав, що без міжнародного права будь-які домовленості з РФ стануть лише паузою перед новою війною.

Залужний переконаний, що старий світовий порядок уже не працює, а разом із ним зникло і міжнародне право, яке мало б бути основою переговорів. «Бо якщо сам світовий порядок вже не працює, то логічно, що і міжнародне право, яке має бути основою (хай навіть переговорного процесу), відсутнє. Тоді ми точно з вами розуміємо, що за відсутності такого права будь-які домовленості – це лише прелюдія до наступної війни, початок якої лише питання часу», – зауважив він.

«Ми не торгуємо власною свободою. І жодні дипломатичні чи бізнесові здібності тут ні до чого. Бо завершення однієї війни – це умови початку наступної. І саме цей проміжок часу буде залежати від тих, кого інерція кулі пощадила. Бо саме вони будуть завжди нагадувати про ціну, яку коштує цей мир», – додав Залужний.

Раніше Британії Валерій Залужний заявив, що Україна має не намагатися передбачити наступні кроки Росії, а діяти на випередження та нав'язувати противнику власну волю. Саме це, на його думку, може змусити Кремль перейти від реалізації власного плану до реагування на українські дії.

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Теги: війна Ігор Терехов Валерій Залужний

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