Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Українці відзначають Покрова Пресвятої Богородиці 1 жовтня
1 жовтня українці відзанчають Покрова Пресвятої Богородиці – це велике церковне свято, пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя. Також у цей день в Україні відзначають День українського козацтва та День захисника та захисниць України.
«Главком» підготував добірку гарних привітань та яскравих листівок.
Зміст
Історія свята
Згідно з легендою, свято бере свій початок з події 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Жителі міста зібралися у храмі, почали молитися Пресвятій Богородиці та просити про порятунок.
Після цього біля храму з’явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила людей своїм покровом (омофором) і врятувала місто від нападників.
В Україні Покрова вважалася одним з найважливіших свят козацтва. Запорізькі козаки цього дня обирали нового отамана.
Привітання у прозі
Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожен день зустрічати з добротою і любов’ю в серці. Нехай Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість. Нехай над тобою завжди буде мирне ясне небо, а поруч – щаслива сім’я і справжнє щастя!
***
Нехай Божа Матір накриє вас своїм покривалом і вбереже від бід і напастей. Нехай накриє Україну своїм божественним Покровом і захистить від горя і біди. Бажаю всім українцям спокійного, щасливого життя в мирній і процвітаючій країні! З Покровою Пресвятої Богородиці!
***
Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожен день зустрічати з добротою і любов’ю в серці. Нехай Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість. Нехай над тобою завжди буде мирне ясне небо, а поруч – щаслива сім’я і справжнє щастя!
***
Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Мати вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому!
***
Хай Богородиця оберігає ваш дім та всю нашу країну, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! Нехай у вас не трапляється лихо, злі помисли ніколи не з'являються у голові, а найближчі люди завжди будуть поряд та в безпеці!
***
Хай Богородиця Діва своєю благодаттю спуститься на вашу домівку та захистить її від всього злого! Нехай жоден загарбник не завдасть вам шкоди, а молитви про перемогу захищають наших воїнів!
Привітання у віршах
Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже
І навалу окупантів з нашої країни жене!
Хай блакитне небо лише миром сяє!
Бог з Україною, тож добро перемагає!
***
Хай Мати Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім’ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Не буде причини сумувати
І легко живеться!
***
У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!
***
У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
Привітання у яскравих листівках
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