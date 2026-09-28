Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Парламент дозволив продовжити кримінальне провадження проти Петера Мадяра через інцидент у нічному клубі

Парламент Угорщини тимчасово позбавив депутатської недоторканністі прем’єра Петера Мадяра у справі про інцидент з теелфоном з 2024 року. Це відкриває можливість для продовження кримінального провадження щодо політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання Index.

За рішення проголосували 139 депутатів, проти та утриманих не було. Напередодні Генеральна прокуратура Угорщини звернулася до парламенту із запитом про призупинення недоторканності Мадяра у справі, пов’язаній із телефоном.

Інцидент стався у червні 2024 року в будапештському клубі Ötkert. За версією прокуратури, Мадяр під час конфлікту забрав телефон у чоловіка, який знімав його на камеру. Згодом політик нібито поклав його у свою кишеню, а потім вийшов з клубу та кинув пристрій у Дунай. Телефон згодом знайшли водолази та повернули власнику.

Прокуратура розглядає дії Мадяра як можливу крадіжку. Водночас йдеться саме про підозру, а не про встановлену судом вину.

Справа має тривалу історію. У 2024 році угорська прокуратура вже зверталася до Європейського парламенту щодо позбавлення Мадяра недоторканності, оскільки на той момент він був депутатом Європарламенту. ЄП тоді не погодився передати його угорським правоохоронцям, після чого провадження було припинене. Після переходу Мадяра до угорського парламенту питання його недоторканності виникло знову.

Сам Мадяр раніше заявляв, що готовий відмовитися від депутатського імунітету та постати перед правоохоронцями. Він також запропонував скасувати недоторканність депутатів у справах про кримінальні правопорушення, які переслідуються державою.

Після рішення парламенту юридичних перешкод для продовження провадження щодо телефонного інциденту стало менше. Тепер угорські правоохоронці можуть продовжити процесуальні дії у справі. Варто також зазначити, що Мадяр сам просив призупини його недорканність заради слідства, адже за законом не міг відмовитися від неї сам.

Нагадаємо, що під час виступу прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у місті Сольнок невідомий чоловік намагався поцілити в політика яйцем.