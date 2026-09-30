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В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 16°-18° тепла

Сьогодні, 30 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму вдень місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні та південному сході країни до 12°, в Карпатах близько 0°, вдень 15-20° тепла.

Прогноз погоди на 30 вересня
Прогноз погоди на 30 вересня
Укргідрометцентр

У середу, 30 вересня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди дощ

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