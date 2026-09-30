В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 16°-18° тепла

Сьогодні, 30 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму вдень місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні та південному сході країни до 12°, в Карпатах близько 0°, вдень 15-20° тепла.

Прогноз погоди на 30 вересня Укргідрометцентр

У середу, 30 вересня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.