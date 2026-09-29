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Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Руслан Ротань працює з житомирським клубом з літа 2025 року
фото: ФК «Полісся»

Нагороди отримали Назарій Русин та Руслан Ротань

Форвард «Карпат» Назарій Русин та коуч «Полісся» Руслан Ротань отримали нагороди найкращим гравцю та тренеру УПЛ у вересні відповідно. Про це повідомляє «Главком».

За цей місяць лідер «Карпат» зіграв три матчі у чемпіонаті України: проти «Шахтаря» (1:2), «Колоса» (2:0) та «Вереса» (1:1). У матчах з гірниками та ковалівцями він забив по одному голу.

Вовки під керівництвом Руслана Ротаня у вересні провели три матчі та виграли усі з них: з «Кудрівкою» (5:1), «Лівим Берегом» (1:0) та «Кривбасом» (1:0).

Під керівництвом Ротаня «Полісся» є лідером УПЛ, маючи в своєму активі 18 очок.

Standings provided by Sofascore

До слова, новачок «Шахтаря» Бруніньйо голом доклався до розгромної перемоги молодіжної збірної Бразилії.

Раніше хавбек збірної України Рулан Маліновський переніс операцію у Бельгії, до гри він повернеться через чотири тижні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань ФК Карпати Назарій Русин УПЛ ФК «Полісся»

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