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    Новини

    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб

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    Ігор Суркіс та Мірча Луческу надихнули українців на креатив - Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Ігор Суркіс та Мірча Луческу надихнули українців на креатив
    Світлина - ФК «Динамо»

    Народна творчість пере ввімкнулася з луцького терориста на динамівського наставника

    Призначення румунського тренера Мірчі Луческу наставником київського «Динамо» стало в Україні головною подією четверга, 23 липня. Не дивно, що в соцмережах цій темі можна знайти десятки фотожаб, жартів чи просто чорного гумору. Найбезневинніше по темі – «Верніть Михайличенка», «Хацкевича» чи «Буряка».

    Динамівські вболівальники досі не можуть повірити, що людина, яка 13 років працювала з «Шахтарем», очолила їх клуб. Разом з тим, не в захваті від нового місця роботи свого колишнього тренера і донецькі вболівальники. Показово, що в російській версії «Вікіпедії» на сторінці, присвяченій Луческу, з’явилося коротке речення: «Предатель «Шахтера».

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    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб
    Світлини з соцмереж

    Зауважимо, що контракт з «Динамо» Луческу, якому 29 липня виповниться 75 років, уклав на два роки з можливістю продовження ще на рік. За роботу румунський містер має отримати три мільйони євро.

     Читайте також: «Я в цей клуб вх…рив півтора мільярда». Призначення Луческу: як Суркіс переконував ультрас
    Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Мірча Луческу
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