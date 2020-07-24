Соцмережі жорстко знущаються з призначення Луческу тренером «Динамо». Колекція фотожаб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Суркіс та Мірча Луческу надихнули українців на креатив Світлина - ФК «Динамо»

Народна творчість пере ввімкнулася з луцького терориста на динамівського наставника

Призначення румунського тренера Мірчі Луческу наставником київського «Динамо» стало в Україні головною подією четверга, 23 липня. Не дивно, що в соцмережах цій темі можна знайти десятки фотожаб, жартів чи просто чорного гумору. Найбезневинніше по темі – «Верніть Михайличенка», «Хацкевича» чи «Буряка».

Динамівські вболівальники досі не можуть повірити, що людина, яка 13 років працювала з «Шахтарем», очолила їх клуб. Разом з тим, не в захваті від нового місця роботи свого колишнього тренера і донецькі вболівальники. Показово, що в російській версії «Вікіпедії» на сторінці, присвяченій Луческу, з’явилося коротке речення: «Предатель «Шахтера».

Зауважимо, що контракт з «Динамо» Луческу, якому 29 липня виповниться 75 років, уклав на два роки з можливістю продовження ще на рік. За роботу румунський містер має отримати три мільйони євро.