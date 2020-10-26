У війні за Олімпійський коледж з’явився слід одіозних братів Потапенків

Під час попередніх сутичок на території Олімпійського коледжу Вадимові Стеценку пощастило більше, ніж ректорові НУФВСУ Євгенієві Імасу. Тепер Вадим Григорович поступився місцем в комісії з реорганізації представникам ТОВ Світлина - Олімпійський коледж імені Івана Піддубного

Тепер навчальний заклад може бути переформатований під базу підготовки футбольного клубу «Арсенал»

Після певного затишшя в баталіях навколо Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві розвиток подій отримав новий напрям.

Нагадаємо, що згідно з наказом тимчасового виконувача обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, заклад збираються підпорядкувати Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВСУ). У коледжі вважають, що такий крок здійснюється найперше в інтересах рейдерів і призведе до ліквідації єдиного в нашій державі закладу, в якому юні спортсмени мають змогу проживати, навчатися і системно тренуватися.

Згідно з наказом, який підписав 19 жовтня Микола Кизим, заступник т.в.о. міністра освіти і науки Шкарлета, внесені зміни до складу Комісії з реорганізації Олімпійського коледжу. Зміни дуже несподівані: голову Комітету з фізвиховання і спорту Міністерства освіти Вадима Стеценка, проректора з науково-педагогічної роботи НУФВСУ Ольгу Борисову і керівницю профспілкового комітету НУФВСУ Віру Шепелюк замінили представники товариства з обмеженою відповідальністю ФК «Арсенал-Київ» і представниця створеної цьогоріч у лютому приватної юридичної компанії «Актив-плюс».

Представники ліквідованого і створеного торік заново клубу «Арсенал» - директор ТОВ Олександр Москаленко і бухгалтер організації Ольга Бебешко. Вони представляють інтереси співвласника клубу «Арсенал-Київ» Дениса Потапенка, сина відомого борця і тренера з вільної боротьби Валерія Потапенка, якого пов'язують з екснардепом від «Народного Фронту», мультимільйонером В'ячеславом Константиновським.

Разом із братом Олегом Денис Потапенко відомі тим, що є бенефіціарами низки охоронних структур, що надають свої послуги БЦ «Парус», ТРЦ «Арена-Сіті», безлічі відомих ресторанів у Києві. Цьогоріч у травні Потапенків пов’язували з перестрілкою між «кришувальниками» автобусних маршрутів у Броварах. Тоді повідомлялося, що конфлікт відбувся між київським озброєним злочинним угрупуванням «Потапи» і місцевим кримінальним авторитетом Денею Броварським.

Однією з охоронних структур, яку пов’язують з Потапенками, є ТОВ Охоронна група «Київ-Центр». Торік у січні український бізнесмен Анатолій Юркевич на своїй сторінці в Facebook заявив, що співробітники цієї ТОВ, погрожуючи пістолетом, відібрали ключі у адміністратора готелю в селі Щасливе Бориспільського району на Київщині, змусили мешканців і співробітників покинути готель і ресторан, в якому клуб «Арсенал-Київ» був орендарем і забарикадувалися в ньому.

«Раніше ТОВ ФК «Арсенал-Київ» накопичив перед компаніями Юркевича заборгованість за проживання і харчування співробітників і учнів Академії ФК «Шахтар», а також за оренду землі під три футбольних поля, в сумі більше 2,5 млн грн.», - повідомляв Юркевич.

У відповідь на повідомлення бізнесмена Юркевича ТОВ ФК «Арсенал-Київ» оприлюднив заяву, у якій відкинув звинувачення у рейдерському захопленні. Додамо, що базу в Щасливому «Арсенал» орендує донецькому «Шахтареві» понині.

В Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного побоюються, що так звані охоронні структури братів Потапенків навідаються до них з дня на день. Керівництво закладу пригадує, що свого часу, на початку 2000 років Республіканське вище училище фізичної культури (так коледж іменувався до 2014 року) було базою підготовки футбольного клубу ЦСКА, котрий у 2003 року був реорганізований в «Арсенал».

«Потапенки прийшли до нас на Покрову, 14 жовтня, коли в коледжі проводився турнір з боротьби пам’яті Романа Шухевича, - розповідає «Главкому» заступник директора коледжу Степан Захарків. – Вони прагнули оглянути окремі приміщення і дуже обурилися, коли ми їм цього зробити не дозволили. На цьому тлі у Потапенків навіть виникла суперечка з народним депутатом, чемпіоном світу з греко-римської боротьби Жаном Беленюком, котрий прибув на відкриття турніру і став невільним свідком інциденту. Тоді ми ще не розуміли, що саме хочуть Потапенки. Але зміни в складі комісії з реорганізації ситуацію прояснили».

Зауважимо, що т.в.о міністра освіти і науки Шкарлет 9 жовтня створив робочу групу з вирішення правових та організаційних питань щодо реорганізації Олімпійського коледжу. Вона згідно з наказом має зайнятися вивченням питання і подати пропозиції та рекомендації щодо реорганізації до 1 грудня 2020 року відповідно до вимог чинного законодавства.

Іван Вербицький, «Главком»

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