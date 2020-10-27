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    «Шахтар» вистояв у матчі Ліги чемпіонів проти «Інтера»

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    Ромелу Лукаку мав кілька нагод переграти Анатолія Трубіна, але жодною з них не скористався - «Шахтар» вистояв у матчі Ліги чемпіонів проти «Інтера»
    Ромелу Лукаку мав кілька нагод переграти Анатолія Трубіна, але жодною з них не скористався
    Світлина - Soccerstand

    «Гірники» залишаться лідерами групи і після другого туру

    Донецький «Шахтар» завершив нульовою нічиєю матч другого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера».

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 0:0

    «Шахтар»: Трубін – Додо, Хочолава (Микола Матвієнко, 62), Валерій Бондар, Віктор Корнієнко – Марлос (к) (Алан Патрік, 87), Майкон – Тете, Маркос Антоніо, Манор Соломон – Дентіньо (Тайсон, 15). Тренер – Луїш Каштру

    «Інтер»: Самір Хандановіч (к) – Даніло Д’Амброзіо (Дарміан, 79), Де Врей, Бастоні – Ашраф Гакімі, Ніколо Барелла, Марсело Брозовіч, Артуро Відаль (Крістіан Еріксен, 79), Ешлі Янґ (Андреа Пінамонті, 85) – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (Іван Перішіч, 72). Тренер – Антоніо Конте

    Судді: Ґеорґі Кабаков – Мартін Марґарітов, Діян Валков (усі – Болгарія)

    Попередження: Бастоні (31), Артуро Відаль (64)

    27 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 17 000 глядачів

    «Інтер» володів великою перевагою в першому таймі, створив півдесятка гольових моментів. Зокрема Ніколо Барелла та Ромелу Лукаку влучили в поперечину, той же Лукаку не зміг обіграти Анатолія Трубіна, вийшовши сам на сам. Та й загалом донецький голкіпер провів гру вельми надійно.

    Наприкінці другого тайму рефері мав підстави призначати у ворота «Шахтаря» пенальті після того, як Валерій Бондар у межах власного воротарського майданчика завалив руками Лукаку. Однак болгарський суддя цей епізод проігнорував.

    «Шахтар» після двох турів набрав чотири очки і залишиться лідером свого квартету незалежно від результату матчу між менхенґладбахською «Боруссією» та мадридським «Реалом», які розпочнуть свій поєдинок о 22:00.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Крістіан Еріксен Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Артуро Відаль Микола Матвієнко Ромелу Лукаку Ешлі Янґ ФК Інтер (Мілан) Марсело Брозовіч Майкон Тайсон Марсело Ніколо Барелла Валерій Бондар Луїш Каштру Дентіньо Віктор Корнієнко Анатолій Трубін Додо Іван Перішіч Антоніо Конте Лаутаро Мартінес Ашраф Гакімі Даніло Д’Амброзіо Алессандро Бастоні Стефан Де Врей Самір Хандановіч Маттео Дарміан Андреа Пінамонті
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