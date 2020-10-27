«Шахтар» вистояв у матчі Ліги чемпіонів проти «Інтера»

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Ромелу Лукаку мав кілька нагод переграти Анатолія Трубіна, але жодною з них не скористався Світлина - Soccerstand

«Гірники» залишаться лідерами групи і після другого туру

Донецький «Шахтар» завершив нульовою нічиєю матч другого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера».

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 0:0

«Шахтар»: Трубін – Додо, Хочолава (Микола Матвієнко, 62), Валерій Бондар, Віктор Корнієнко – Марлос (к) (Алан Патрік, 87), Майкон – Тете, Маркос Антоніо, Манор Соломон – Дентіньо (Тайсон, 15). Тренер – Луїш Каштру

«Інтер»: Самір Хандановіч (к) – Даніло Д’Амброзіо (Дарміан, 79), Де Врей, Бастоні – Ашраф Гакімі, Ніколо Барелла, Марсело Брозовіч, Артуро Відаль (Крістіан Еріксен, 79), Ешлі Янґ (Андреа Пінамонті, 85) – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (Іван Перішіч, 72). Тренер – Антоніо Конте

Судді: Ґеорґі Кабаков – Мартін Марґарітов, Діян Валков (усі – Болгарія)

Попередження: Бастоні (31), Артуро Відаль (64)

27 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 17 000 глядачів

«Інтер» володів великою перевагою в першому таймі, створив півдесятка гольових моментів. Зокрема Ніколо Барелла та Ромелу Лукаку влучили в поперечину, той же Лукаку не зміг обіграти Анатолія Трубіна, вийшовши сам на сам. Та й загалом донецький голкіпер провів гру вельми надійно.

Наприкінці другого тайму рефері мав підстави призначати у ворота «Шахтаря» пенальті після того, як Валерій Бондар у межах власного воротарського майданчика завалив руками Лукаку. Однак болгарський суддя цей епізод проігнорував.

«Шахтар» після двох турів набрав чотири очки і залишиться лідером свого квартету незалежно від результату матчу між менхенґладбахською «Боруссією» та мадридським «Реалом», які розпочнуть свій поєдинок о 22:00.