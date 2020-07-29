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    Луческу – 75. Життя тренера «Динамо» в унікальних фотографіях

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    Мірча Луческу і Ґеорґе Хаджі - легенди румунського футболу - Луческу – 75. Життя тренера «Динамо» в унікальних фотографіях
    Мірча Луческу і Ґеорґе Хаджі - легенди румунського футболу
    Світлина - Eesunt12.ro

    «Главком» зробив підбірку світлин, які ілюструють тривалу гравецьку і тренерську кар’єру румунського фахівця

    Сьогодні, 29 липня, румунський футбольний спеціаліст Мірча Луческу відзначає 75-річчя. Відзначає в Києві, в статусі наставника київського «Динамо», якому протистояв довгих 12 років у статусі тренера «Шахтаря». Луческу став офіційно найстаршим тренером елітних клубів в усьому європейському футболі.

    Нижче – фотопідбірка, яка ілюструє багату спортивну кар’єру тренера «Динамо». Ознайомитися з її основними віхами можете також у розміщеному під світлинами досьє.

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    Мірча - серелній з трьох синів Луческу (в центрі)
    Мірча Луческу - найкращий футболіст Румунії-1969
    Практично всю кар'єру гравця Луческу провів у бухарестському «Динамо»
    Мундіаль-1970. Капітан збірної Румунії Мірча Луческу тисне руку бразильському колезі, майбутньому переможцеві турніру Луїсові Альберто
    1975-й. Мірча Луческу проти київського динамівця Віктора Колотова в матчі збірних, який завершився нічиєю 2:2
    У складі збірної Румунії Луческу зіграв 70 матчів і забив 9 голів
    Мірча з сином Разваном
    Молодий тренер «Корвінула»
    У 1984-му Луческу вперше в історії вивів Румунію в фінальну частину чемпіонату Європи
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    Мірча Луческу п'ять років очолював італійську «Брешію»
    Тренер міланського «Інтера»
    З Луческу на чолі «Інтер» завершив сезон у Серії А восьмим
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    Мірча Луческу у ролі шахтаря
    Мірча намагається підтримувати добру форму
    Мірча з дружиною Неллі
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    ...і кинув шапку на газон
    Мірча і Рінат
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    Григорій Суркіс сухо тисне руку тренерові «Шахтаря» Луческу після програного в серпні 2009-го Суперкубка УЄФА «Барселоні». Хто б подумав, що через 11 років вони дивитимуться поряд матч юнацької команди «Динамо» як власник і тренер київського клубу
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    Після того, як Мірча очолив «Динамо», прихильники «Шахтаря» засумнівалися, чи доречної є ця зірка на Алеї перед «Донбас-Ареною»
    Глава «Ґазпрома» Міллер і тренер «Зеніта» Луческу
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    З повагою, Мірча Луческу
    Світлини з книги «Моя Шахтарська історія», ФК «Шахтар», FIFA.com, UEFA.com, UA-Футбол

    Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. Як футболіст майже всю кар’єру провів у «Динамо» з Бухареста, за який виступав у 1963-1977 роках і став шестиразовим чемпіоном Румунії (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977) та володарем Кубка Румунії-1968. Мірча грав на позиції нападника і був гравцем збірної Румунії з 1966-го по 1979-й, провівши 70 матчів і забивши 9 голів. У 1969-му його визнавали найкращим гравцем Румунії.

    Кар’єра гравця Луческу плавно перейшла у тренерську в 1979-му, коли він став граючим наставником «Корвінула».

    У 1981-му Мірча очолив збірну Румунії і через три роки вивів команду на Євро-1984, несподівано випередивши у групі чинних чемпіонів світу італійців, а також сильні команди Швеції і Чехословаччини.   

    У 1985-1990-му Луческу очолював рідне бухарестське «Динамо», яке у 1989-му, в останній рік правління Ніколає Чаушеску привів до чемпіонства.

    А влітку 1990-го Луческу переїхав до Італії, де сім років тренував «Пізу», «Брешію», «Реджану», а потім повернувся додому і в сезоні-1997/1998 працював з бухарестським «Рапідом». Потім – запрошення з міланського «Інтера», знову «Рапід» і переїзд у Туреччину, де Луческу в 2000 році вдалося зробити стамбульський «Ґалатасарай» першим клубом не з європейського континенту володарем єврокубка (Кубка УЄФА).

    У 2002-2004 роках Мірча тренував інший клуб зі Стамбула – «Бешикташ». З ним виграв два титули чемпіона країни. А влітку 2004-го переїхав до Донецька. З іменем Луческу пов’язані головні успіхи в історії «Шахтаря» - вісім чемпіонств, шість національних кубків і сім Суперкубків України. І головне – перша і єдина для українських клубів у часи незалежності перемога в єврокубку – Кубку УЄФА-2008/2009.

    Після «Шахтаря» влітку 2016-го Луческу очолив російський «Зеніт» із Санкт-Петербурга, однак стати там своїм не зміг. Єдиний його трофей – Суперкубок РФ-2016.

    Останнім досі місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку румун очолював у 2017-2019 роках і не зміг вивести на мундіаль-2018. Потім команда під його керівництвом вибула у третій ешелон Ліги націй. З того часу Луческу залишався безробітним.

     Читайте також: Любов і ненависть Луческу. Вчора – ворог, сьогодні – головний тренер
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