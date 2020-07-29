Луческу – 75. Життя тренера «Динамо» в унікальних фотографіях

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Мірча Луческу і Ґеорґе Хаджі - легенди румунського футболу Світлина - Eesunt12.ro

«Главком» зробив підбірку світлин, які ілюструють тривалу гравецьку і тренерську кар’єру румунського фахівця

Сьогодні, 29 липня, румунський футбольний спеціаліст Мірча Луческу відзначає 75-річчя. Відзначає в Києві, в статусі наставника київського «Динамо», якому протистояв довгих 12 років у статусі тренера «Шахтаря». Луческу став офіційно найстаршим тренером елітних клубів в усьому європейському футболі.

Нижче – фотопідбірка, яка ілюструє багату спортивну кар’єру тренера «Динамо». Ознайомитися з її основними віхами можете також у розміщеному під світлинами досьє.

Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. Як футболіст майже всю кар’єру провів у «Динамо» з Бухареста, за який виступав у 1963-1977 роках і став шестиразовим чемпіоном Румунії (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977) та володарем Кубка Румунії-1968. Мірча грав на позиції нападника і був гравцем збірної Румунії з 1966-го по 1979-й, провівши 70 матчів і забивши 9 голів. У 1969-му його визнавали найкращим гравцем Румунії.

Кар’єра гравця Луческу плавно перейшла у тренерську в 1979-му, коли він став граючим наставником «Корвінула».

У 1981-му Мірча очолив збірну Румунії і через три роки вивів команду на Євро-1984, несподівано випередивши у групі чинних чемпіонів світу італійців, а також сильні команди Швеції і Чехословаччини.

У 1985-1990-му Луческу очолював рідне бухарестське «Динамо», яке у 1989-му, в останній рік правління Ніколає Чаушеску привів до чемпіонства.

А влітку 1990-го Луческу переїхав до Італії, де сім років тренував «Пізу», «Брешію», «Реджану», а потім повернувся додому і в сезоні-1997/1998 працював з бухарестським «Рапідом». Потім – запрошення з міланського «Інтера», знову «Рапід» і переїзд у Туреччину, де Луческу в 2000 році вдалося зробити стамбульський «Ґалатасарай» першим клубом не з європейського континенту володарем єврокубка (Кубка УЄФА).

У 2002-2004 роках Мірча тренував інший клуб зі Стамбула – «Бешикташ». З ним виграв два титули чемпіона країни. А влітку 2004-го переїхав до Донецька. З іменем Луческу пов’язані головні успіхи в історії «Шахтаря» - вісім чемпіонств, шість національних кубків і сім Суперкубків України. І головне – перша і єдина для українських клубів у часи незалежності перемога в єврокубку – Кубку УЄФА-2008/2009.

Після «Шахтаря» влітку 2016-го Луческу очолив російський «Зеніт» із Санкт-Петербурга, однак стати там своїм не зміг. Єдиний його трофей – Суперкубок РФ-2016.

Останнім досі місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку румун очолював у 2017-2019 роках і не зміг вивести на мундіаль-2018. Потім команда під його керівництвом вибула у третій ешелон Ліги націй. З того часу Луческу залишався безробітним.