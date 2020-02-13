23-річний племінник Кадирова став міністром спорту Чечні



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Рамзан Кадиров з племінником Хамзатом Фото із соцмереж

Рамзан любить Хамзата більше, ніж рідних дітей

Племінник глави Чечні Рамзана Кадирова Хамзат Кадиров очолив міністерство спорту республіки. Про це сам Рамзан Ахматович написав на власній сторінці забороненої в Україні соцмережі.

До цього 23-річний Хамзат займав посаду глави Курчалоєвського району.

«Він проявив прекрасні управлінські здібності. Упевнений, що впорається зі своїми обов'язками і на новій посаді. Хамзат веде активний спосіб життя, уважно стежить за ситуацією в спорті, прекрасно обізнаний зі станом справ у федераціях, має чітке розуміння проблем і перспектив розвитку», - зазначив Рамзан Кадиров.

11 лютого дворідний брат керівника Чечні, глава Шалинського району Турпалалі Ібрагімов повідомив, що Хамзат Кадиров був призначений головою Ради безпеки республіки.

У жовтні 2019 року в Чечні стався скандал за участю колишнього мера столиці Чечні, племінником глави російського суб'єкта Ісламом Кадировим. У поліцію передали відеозаписи, на яких чиновник бив електрошокером затриманих нібито за шахрайство жителів міста і заламував руки неплатникам за комунальні послуги.

Хамзат Кадиров – син померлого в 2004 році старшого брата глави Чечні Зелімхана. У квітні 2018 року Рамзан Кадиров розповів, що «любить племінника більше за рідних дітей».