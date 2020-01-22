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    Клуб із Західної України вирішив повернути футболіста, який грав в армійській команді з Росії

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    Віталій Приндета вже тренується у Луцьку - Клуб із Західної України вирішив повернути футболіста, який грав в армійській команді з Росії
    Віталій Приндета вже тренується у Луцьку
    ФК «Волинь»

    Віталій Приндета повернувся на круги своя

    У Луцьку вочевидь відбудеться «повернення блудного сина».

    Після п’ятирічної перерви першоліговий футбольний клуб «Волинь» може поповнити його 26-річний вихованець, оборонець Віталій Приндета.

    Народжений у Дубно на Рівненщині велет зі зростом 197 сантиметрів виступав за «хрестоносців» у 2008-2015 роках, однак повноцінним гравцем основного складу так і не став.

    Після того Приндета подався у мандри. Втім, у грецьких «Платаніасі» і «Ламії» він теж не закріпився і сезон-2018/2019 провів у першоліговому російському СКА з Хабаровська. Там теж не вразив і влітку вже став гравцем чернігівської «Десни». Однак за сіверців Віталій провів лише матч.

    Зауважимо, що в зимовому антракті «Волинь», яка бореться за підвищення у класі, попрощалася з рядом ключових футболістів, зокрема з найкращими легіонерами Міхою Ґоропевшеком і Младеном Бартуловічем.

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