Кавказ – сила: у Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу (відео)



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Пересічний матч отримав несподіваний резонанс Скрін-шот

Спровокував побоїще локальний епізод

Під час матчу аматорської футбольної ліги Дагестану між командами «Хуштада» і «Тиндирбек» розгорівся конфлікт.

У кінцівці першого тайму, на 37-й хвилині, коли рахунок був 1:1, один з гравців в ході боротьби вибив м'яч у опонента, який намагався обвести його. Супернику не сподобалося, як його відштовхнули. У підсумку між футболістами почалася перепалка, яка потім переросла в бійку.

Гравець, який вибив м'яч, вдарив суперника в обличчя, після чого на місце прибігли інші учасники матчу і зав'язалася масова бійка. До бійки також приєдналися запасні футболісти обох команд. Суддя зробив спробу заспокоїти гравців за допомогою свистка, але не досяг успіху.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії сталася масова сутичка під час бійцівського турніру.