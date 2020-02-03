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    Кавказ – сила: у Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу (відео)

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    Пересічний матч отримав несподіваний резонанс - Кавказ – сила: у Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу (відео)
    Пересічний матч отримав несподіваний резонанс
    Скрін-шот

    Спровокував побоїще локальний епізод

    Під час матчу аматорської футбольної ліги Дагестану між командами «Хуштада» і «Тиндирбек» розгорівся конфлікт.

    У кінцівці першого тайму, на 37-й хвилині, коли рахунок був 1:1, один з гравців в ході боротьби вибив м'яч у опонента, який намагався обвести його. Супернику не сподобалося, як його відштовхнули. У підсумку між футболістами почалася перепалка, яка потім переросла в бійку.

    Гравець, який вибив м'яч, вдарив суперника в обличчя, після чого на місце прибігли інші учасники матчу і зав'язалася масова бійка. До бійки також приєдналися запасні футболісти обох команд. Суддя зробив спробу заспокоїти гравців за допомогою свистка, але не досяг успіху.

    Нагадаємо, що нещодавно в Росії сталася масова сутичка під час бійцівського турніру.

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