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    Культовий галицький футболіст хизується, що працевлаштовує бельгійських футболістів у Росію

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    Олег Ящук з дітьми у футболках з лого спонсора російсько-української війни - Культовий галицький футболіст хизується, що працевлаштовує бельгійських футболістів у Росію
    Олег Ящук з дітьми у футболках з лого спонсора російсько-української війни
    Фото із соцмереж

    Олег Ящук продемонстрував, що «спорт поза політикою» - він і в Бельгії «спорт поза політикою»

    Вихованець Львівського училища фізичної культури, уродженець Ланівців на Тернопіллі, колишній футболіст тернопільської «Ниви» і брюссельського «Андерлехта» Олег Ящук працевлаштовує футболістів у Росії.

    Про це сам Ящук, який після завершення гравецької кар’єри став тренером та радником футболістів футбольного агентства ProStar, інформує із власних соцмереж.

    Втішений вдалою операцією Ящук задоволено фотографується з двома прилаштованими у «Зєніті» з Санкт-Петербурга бельгійськими хлопчиками, вдягнених у футболки з логотипом «Ґазпрома», одного зі спонсорів російсько-української війни.

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    Коли гроші не пахнуть

    Нагадаємо, що в структурі «Зєніта» тривалий час грав, а зараз працює вихованець волинського футболу, екс-капітан донецького «Шахтаря» і рекордсмен збірної України за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук.

    Також рік тому лави пітерського клубу поповнив оборонець «гірників» Ярослав Ракицький.

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    Ярослав Ракицький ФК Нива (Тернопіль) Анатолій Тимощук спорт поза політикою Олег Ящук ФК «Андерлехт»
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