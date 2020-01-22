Культовий галицький футболіст хизується, що працевлаштовує бельгійських футболістів у Росію
Олег Ящук продемонстрував, що «спорт поза політикою» - він і в Бельгії «спорт поза політикою»
Вихованець Львівського училища фізичної культури, уродженець Ланівців на Тернопіллі, колишній футболіст тернопільської «Ниви» і брюссельського «Андерлехта» Олег Ящук працевлаштовує футболістів у Росії.
Про це сам Ящук, який після завершення гравецької кар’єри став тренером та радником футболістів футбольного агентства ProStar, інформує із власних соцмереж.
Втішений вдалою операцією Ящук задоволено фотографується з двома прилаштованими у «Зєніті» з Санкт-Петербурга бельгійськими хлопчиками, вдягнених у футболки з логотипом «Ґазпрома», одного зі спонсорів російсько-української війни.
Нагадаємо, що в структурі «Зєніта» тривалий час грав, а зараз працює вихованець волинського футболу, екс-капітан донецького «Шахтаря» і рекордсмен збірної України за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук.
Також рік тому лави пітерського клубу поповнив оборонець «гірників» Ярослав Ракицький.