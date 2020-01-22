Культовий галицький футболіст хизується, що працевлаштовує бельгійських футболістів у Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ящук з дітьми у футболках з лого спонсора російсько-української війни Фото із соцмереж

Олег Ящук продемонстрував, що «спорт поза політикою» - він і в Бельгії «спорт поза політикою»

Вихованець Львівського училища фізичної культури, уродженець Ланівців на Тернопіллі, колишній футболіст тернопільської «Ниви» і брюссельського «Андерлехта» Олег Ящук працевлаштовує футболістів у Росії.

Про це сам Ящук, який після завершення гравецької кар’єри став тренером та радником футболістів футбольного агентства ProStar, інформує із власних соцмереж.

Втішений вдалою операцією Ящук задоволено фотографується з двома прилаштованими у «Зєніті» з Санкт-Петербурга бельгійськими хлопчиками, вдягнених у футболки з логотипом «Ґазпрома», одного зі спонсорів російсько-української війни.

Коли гроші не пахнуть

Нагадаємо, що в структурі «Зєніта» тривалий час грав, а зараз працює вихованець волинського футболу, екс-капітан донецького «Шахтаря» і рекордсмен збірної України за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук.

Також рік тому лави пітерського клубу поповнив оборонець «гірників» Ярослав Ракицький.