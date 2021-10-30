З’явилося відео матчу Костюк з переможницею US Open

За вихід до фіналу киянка посперечається з румункою Халеп

Марта Костюк, яка має 55-й рейтинг WTA, на турнірі в місті Клуж-Напока з призовим фондом $235 тис. в чвертьфіналі взяла гору над чинною переможницею US Open британкою Еммою Радукану (23-тя в світі). Киянка вже заробила $10 000 призових, і в наступному раунді зустрінеться з екс-першою ракеткою світу румункою Симоною Халеп.

«Усе почалося з першого гейму, який я виграла, поступаючись 15:40. Я намагалася повернути якнайбільше м'ячів на її бік. Виявляється, що ми з Радукану двічі грали, будучи юніорами, кожна оформила по перемозі, але це було так давно, що я й не пам'ятаю, яким був той матч, який я виграла. Щодо майбутнього півфіналу проти Симони Халеп, то мені подобається з нею грати. Симона – дуже приємна людина, незалежно від результату, для мене це буде чудовий досвід. Я би хотіла цього разу поборотися з усіх сил, бо у нашому першому матчі в Індіан-Веллсі боротьбу я зуміла нав'язати лише в першому сеті», – розповіла Марта після матчу.

Матч Костюк – Халеп розпочнеться 30 жовтня о 17:00.