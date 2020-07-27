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    Агент Луческу: Будемо виясняти, як переписка Мірчі з Суркісом потрапила в пресу

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    Мірча Луческу і Аркадій Запорожану - Агент Луческу: Будемо виясняти, як переписка Мірчі з Суркісом потрапила в пресу
    Мірча Луческу і Аркадій Запорожану
    Світлина - Футбол24

    Аркадій Запопожану запевняє, що його клієнт завтра о 9:30 вилітає в Київ

    Аркадій Запорожану, агент румунського спеціаліста Мірчі Луческу, якого 23 липня призначили головним тренером київського «Динамо», спростував інформацію про передчасну відставку свого клієнта, про яку стало відомо з листа румунського фахівця, котрий потрапив у пресу.

    «Це була особиста переписка між ним та (президентом «Динамо») Ігорем Суркісом. Ця розмова була ще в суботу. Будемо з'ясовувати, як це потрапило в пресу. Якщо хтось захоче побачити, то я все можу показати. У нас завтра о 9:30 літак на Київ. Луческу – головний тренер «Динамо».

    Цим листом Мірча хотів показати, що не тримається за крісло тренера. Він хотів показати, що не заради грошей прийшов. Якщо його прихід може перешкодити «Динамо», то він спокійно піде. Імідж клубу набагато дорожче», - наводить слова Запорожану заборонене в Україні російсько-пропагандистське ЗМІ.

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