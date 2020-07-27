«Я знаю цих фанатів». Румунський ексфутболіст «Шахтаря» – про рішення Луческу залишити «Динамо»



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Разван Рац через фанатів не наважився поїхати до Києва одразу Світлина - Gazetei Sporturilor

Разван Рац каже, що йому теж пропонували роботу в київському клубі

Румунський футболіст Разван Рац, який впродовж десяти років, у 2003-2013 роках виступав за донецький «Шахтар» і став з командою семиразовим чемпіоном, п’ятиразовим володарем Кубка України і володарем Кубка УЄФА-2008/2009, прокоментував румунській Look Sport рішення Мірчі Луческу подати у відставку з посади тренера київського «Динамо» ще до початку роботи, через шість днів після призначення.

«Я шокований рішенням Луческу, - каже Рац. – Я цього не очікував. Але я ж знаю цих фанатів. Це не для мене, інакше я б поїхав у «Динамо».

Рац, який відіграв 113 поєдинків за збірну Румунії, повідомив, що мав пропозицію увійти в тренерський штаб Луческу, але відмовився від неї.

За «Шахтар» на позиції лівого оборонця Разван відіграв 255 матчів і забив 7 м’ячів.

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