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    «Я знаю цих фанатів». Румунський ексфутболіст «Шахтаря» – про рішення Луческу залишити «Динамо»

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    Разван Рац через фанатів не наважився поїхати до Києва одразу - «Я знаю цих фанатів». Румунський ексфутболіст «Шахтаря» – про рішення Луческу залишити «Динамо»
    Разван Рац через фанатів не наважився поїхати до Києва одразу
    Світлина - Gazetei Sporturilor

    Разван Рац каже, що йому теж пропонували роботу в київському клубі

    Румунський футболіст Разван Рац, який впродовж десяти років, у 2003-2013 роках виступав за донецький «Шахтар» і став з командою семиразовим чемпіоном, п’ятиразовим володарем Кубка України і володарем Кубка УЄФА-2008/2009, прокоментував румунській Look Sport рішення Мірчі Луческу подати у відставку з посади тренера київського «Динамо» ще до початку роботи, через шість днів після призначення.

    «Я шокований рішенням Луческу, - каже Рац. – Я цього не очікував. Але я ж знаю цих фанатів. Це не для мене, інакше я б поїхав у «Динамо».

    Рац, який відіграв 113 поєдинків за збірну Румунії, повідомив, що мав пропозицію увійти в тренерський штаб Луческу, але відмовився від неї.

    За «Шахтар» на позиції лівого оборонця Разван відіграв 255 матчів і забив 7 м’ячів. 

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