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    Агресивно і з амплітудою: відео найвидовищнішого фіналу чемпіонату світу з греко-римської боротьби

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    <p>Кеніхіро Фуміта показав, що греко-римська боротьба жива</p> - Агресивно і з амплітудою: відео найвидовищнішого фіналу чемпіонату світу з греко-римської боротьби

    Кеніхіро Фуміта показав, що греко-римська боротьба жива

    UWW

    Японець переміг росіянина, поступаючись 0:5

    У Нур-Султані (Казахстан), де триває чемпіонат світу з боротьби, завершили змагання представники греко-римського стилю.

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    Серед десяти фіналів, які відбулися впродовж трьох змагальних днів, виділити варто вирішальну сутичку вагової категорії до 60 кілограмів, у якій японець Кеніхіро Фуміта переміг росіянина Сєрґєя Ємеліна і вдруге в кар’єрі став чемпіоном світу.

    Причому перемога Фуміти вийшла вельми видовищною. Пропустивши після обов’язкового при рахунку 0:0 партера два накати, азієць поступався 0:5, але щойно піднявся у стійку, як провів кидок на чотири бали, продовжив атаку і накотив суперника ще на два бали, а потім піднявся і довершив справу кидком прогином на чотири бали – 10:5!

    На те, щоб відігратися, Ємелін мав понад період, але росіянин вочевидь був настільки деморалізований, що не зміг вдіяти просто нічого. Поєдинок так і завершився – 10:5.

    Фуміта - Ємелін

    Зауважимо, що в чвертьфіналі Ємелін переміг українця Ленура Темірова, котрий у підсумку посів п’яте місце і здобув олімпійську ліцензію.

    Окрім Фуміти, чемпіоном світу-2019 став ще один японець Шинобу Ота, який представляє категорію до 63 кг. Також два золота здобули греко-римляни з РФ: Абуязід Манциґов переміг у вазі до 72 кг, а Муса Євлоєв – у категорії до 97 кг.

    Два золота і в Грузії. Їх виграли Нуґзарі Цурцумія (до 55 кг) і Лаша Ґобадзе (до 82 кг).

    Україні єдину медаль цього чемпіонату приніс Жан Беленюк, котрий став переможцем вагової категорії до 87 кг.

    Ще три золотих медалі світової першості в Нур-Султані здобули кубинець Ісмаель Борреро (до 67 кг), угорець Тамаш Льорінц (до 77 кг) і турок Різа Каялп (до 130 кг).  

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