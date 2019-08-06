Чемпіонат світу з боротьби: яскраве золото богатиря з Київщини і ще сім українських нагород (відео)

Борець греко-римського стилю Микита Алексєєв став чемпіоном світу UFW

Українські кадети підтвердили високий рівень

У Софії (Болгарія) фінішував чемпіонат світу з трьох видів боротьби серед кадетів. На три команди збірна України виграла єдине золото. Його здобув борець греко-римського стилю Микита Алексєєв. Крім того, на рахунку класиків ще одна бронза. Дівчата здобули срібло і дві бронзи, борці вільного стилю – три бронзи.

Греко-римська боротьба

Золото нашій збірній приніс представник Київщини Микита Алексєєв, який бореться в категорії до 80 кг. Цікаво, що в червні, під час чемпіонату Європи серед кадетів, Микита припинив боротьбу після першої ж сутички. У першій сутичці майбутній чемпіон поклав на туше литовця Даміана Матвейка. Потім була звитяга 9:0 над вірменином Віґеном Назаряном. У чвертьфіналі Алексєєв поклав на лопатки серба Маріо Вуковіча. У півфіналі Микита переконливо переміг іранця Камрана Алірезу Арґаша – 9:0. У фіналі ж українець зборов 12:3 молдованина Ґабріеля Лупаска.

Бронзову нагороду в категорії до 51 кг здобув тернополянин Володимир Войтович. Він розпочав виступ з перемоги в 1/8 фіналу над білорусом Артемом Кацаром (8:0), потім переміг турка Баріса Ербека (7:4), а в півфіналі поступився азербайджанцеві Ельміру Алієву – 0:5. У сутичці за бронзу наш борець переміг 12:9 румуна Деніса Флоріна Міхая. Зауважимо, що цьогоріч Войтович уже вигравав бронзу на кадетському чемпіонаті Європи.

Інші українські «класики» залишилися без медалей. Владислав Куркурін (до 45 кг) програв у сутичці за бронзу. Олег Халілов (до 48 кг), Едуард Стрільчук (до 55 кг) і Богдан Тихоненко (до 65 кг) поступилися у втішних сутичках. Олексій Нікольський (до 60 кг) і Владислав Отечко (до 71 кг) припинили боротьбу на стадії 1/8 фіналу. Зовсім невдало виступили тільки тяжі: Богдан Демишкевич (до 92 кг) і Михайло Вишнивецький (до 110 кг) припинили боротьбу після перших же сутичок.

Жіноча боротьба

Найліпше серед наших дівчат виступила чинна чемпіонка Європи серед кадетів, представниця Київщини Юлія Лесковець, яка здобула срібло у ваговій категорії до 61 кг. Перших трьох суперниць Юлія перемогла на туше. Чисто українка зборола італійку Аурору Руссо, китаянку Ює Жань і шведку Еву Олівію Форсберґ. У півфіналі Лесковець перемогла Баґяшрі Фанд з Індії – 6:2. І лише в фінальній сутичці проти японки Нонокі Озакі шансів у Юлії не було – дострокова поразка 0:10.

Чинна чемпіонка Європи Аїда Керимова з Торецька на Донеччині, яка представляє категорію до 43 кг, повертається з Софії з бронзою. Боротьбу на болгарських килимах Аїда розпочала невдало – з поразки 0:8 Лучані Бекбауловій із РФ. Але оскільки росіянка вийшла у фінал, Керимова продовжила виступи у втішному турнірі і в сутичці за бронзу перемогла Мадхурі Патель з Індії – 8:0.

Ще одну бронзу здобула віце-чемпіонка Європи-2019 Христина Соколовська з Полтавщини (до 57 кг). Христина розпочала боротьбу з перемог на туше над румункою Софією Аґостон і угоркою Розою Женттамаші. А в чвертьфіналі турнірна сітка звела Соколовську з майбутньою чемпіонкою Рукою Натамі з Японії. Христина поступилася 2:6 і продовжила боротьбу у втішному турнірі, де перемогла 8:3 Бурулсун Бекболотову із Киргизстану і завершила змагання достроковою звитягою 12:2 у медальній сутичці проти Їфан Тань з Китаю.

Віолетта Семчова (до 40 кг), Олександра Хоменець (до 53 кг) і Євгенія Сєдих (до 65 кг) програли у чвертьфіналі. Ольга Падошик (до 46 кг), Аміна Пономарьова (до 49 кг), Кароліна Повк (до 69 кг) і Марія Орлевич (до 73 кг) припинили боротьбу після перших сутичок.

Вільна боротьба

Першу медаль українським вільникам приніс чинний чемпіон Європи серед кадетів Микита Абрамов. Киянин, який представляє категорію до 51 кг, розпочав турнір зі складної перемоги 14:12 над грузином Лукою Ґвінжілією. У чвертьфіналі Микиті теж було непросто: македонця Аїда Шаліхаші він здолав 3:0. У півфінальній сутичці Абрамов програв 2:6 казахстанцеві Жахонґіру Ахмажанову. Непросто складалася й сутичка за бронзу проти іранця Алі Аболфазла Ґолі. Микита здобув важку перемогу 5:3.

Ще одна бронза на рахунку одесита Віктора Ташогло (до 60 кг). Розпочав боротьбу в Болгарії Віктор з дострокової перемоги 12:1 над молдованином Адріаном Асафті, але після того програв майбутньому чемпіонові Аріпові Абдулаєву із РФ – 0:10. У втішному турнірі Ташогло переміг турка Ерена Дурана (5:0), представника Бельгії Аюба Мусаєва (7:5) і грузина Давіті Абдаладзе (5:2).

Третю бронзу команді приніс Денис Сагалюк із Коломиї на Івано-Франківщині, який бореться у вазі до 80 кг. Він розпочав турнір із дострокових 10:0 над поляком Якубом Банащаком і греком Харалампосом Афтофорідісом. Правда, у півфіналі теж були 0:10 від майбутнього чемпіона, іранця Аміргоссейна Фірузпурбандпеї. Після того у сутичці за бронзу Денис впевнено впорався з молдованином Іоном Деміаном.

Владислав Волочій (до 48 кг) і Давид Мчедлідзе (до 110 кг) програли у чвертьфіналах. Олександр Дідошак (до 55 кг) і Тимур Гудима (до 71 кг) зупинилися на стадії 1/8 фіналу. Артур Войтович (до 45 кг), Нарек Погосян (до 65 кг) і Володимир Кочанов (до 92 кг) завершили виступи після дебютних сутичок.