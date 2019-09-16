Технічно й переконливо. Як Жан Беленюк виходив у фінал чемпіонату світу (відео)



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Найважчою для Жана Беленюка була півфінальна сутичка проти німця Дениса Кудли UWW

За золото українець посперечається сьогодні о 15:00

Український борець Жан Беленюк, який представляє вагову категорію до 87 кг, вчора, 15 вересня, став фіналістом чемпіонату світу з греко-римської боротьби, який набирає обертів у столиці Казахстану Нур-Султані.

Виступ на казахстанських килимах Жан розпочав з перемоги 5:1 над мексиканцем Альфонсо Лейвою.

В 1/8 фіналу Жан переміг хорвата Яна Гуклека – 7:1.

Чвертьфінальну сутичку в білоруса Миколи Стадуба Беленюк виграв 3:1.

У поєдинку за вихід у фінал Беленюк здолав бронзового призера Олімпіади-2016 Дениса Кудлу з Німеччини – 2:1.

У фінальній сутичці, яка відбудеться сьогодні, 16 вересня, орієнтовно о 15:00 за київським часом, Жан Беленюк зустрінеться з чемпіоном Європи-2017 Віктором Льорінцом з Угорщини, якого перемагав у чвертьфіналі золотого для себе чемпіонату світу-2015.

28-річний Жан Беленюк – чемпіон світу-2015, триразовий чемпіон Європи, чемпіон Європейських ігор-2019, срібний призер Олімпіади-2016. На попередньому чемпіонаті світу Жан дійшов до фіналу, де поступився туркові Метегану Базару.

До речі, чинний чемпіон на цьому чемпіонаті виступив невдало, поступившись у стартовій сутичці 0:6 узбекові Рустаму Ассакалову. Не дійшов до вирішальних стадій також один із найпринциповіших суперників Беленюка, його опонент за фіналом цьогорічних Європейських ігор у Мінську Іслам Аббасов з Азербайджану. Він програв 0:6 іранцеві Раміну Тагерісартанґу.