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    Депутат-борець Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу

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    Жан Беленюк - Депутат-борець Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу
    Жан Беленюк
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    «Слуга народу» Жан Беленюк 16 вересня виборюватиме друге золото чемпіонату світу

    Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу в казахстанському Нур-Султані в категорії до 87 кг.

    У півфіналі наш спортсмен здолав німця Дениса Кудлу. До того Беленюк поборов Білоруса Миколу Стадуба, хорвата Івана Хуклека та мексиканця Альфонсо Лейву Йепеса.

    У фіналі Беленюк зійдеться з угорцем Віктором Лоринцом, який посідає третю сходинку світового рейтингу.

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    Нагадаємо, Жан Беленюк є чинним депутатом Верховної Ради, куди йог обуло обрано за списком партії Слуга народу.

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