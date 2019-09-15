Депутат-борець Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жан Беленюк Фейсбук

«Слуга народу» Жан Беленюк 16 вересня виборюватиме друге золото чемпіонату світу

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу в казахстанському Нур-Султані в категорії до 87 кг.

У півфіналі наш спортсмен здолав німця Дениса Кудлу. До того Беленюк поборов Білоруса Миколу Стадуба, хорвата Івана Хуклека та мексиканця Альфонсо Лейву Йепеса.

У фіналі Беленюк зійдеться з угорцем Віктором Лоринцом, який посідає третю сходинку світового рейтингу.

Нагадаємо, Жан Беленюк є чинним депутатом Верховної Ради, куди йог обуло обрано за списком партії Слуга народу.