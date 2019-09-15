Депутат-борець Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу
Жан Беленюк
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«Слуга народу» Жан Беленюк 16 вересня виборюватиме друге золото чемпіонату світу
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу в казахстанському Нур-Султані в категорії до 87 кг.
У півфіналі наш спортсмен здолав німця Дениса Кудлу. До того Беленюк поборов Білоруса Миколу Стадуба, хорвата Івана Хуклека та мексиканця Альфонсо Лейву Йепеса.
У фіналі Беленюк зійдеться з угорцем Віктором Лоринцом, який посідає третю сходинку світового рейтингу.
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Нагадаємо, Жан Беленюк є чинним депутатом Верховної Ради, куди йог обуло обрано за списком партії Слуга народу.