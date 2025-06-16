Агент Довбика відреагував на чутки, що «Рома» хоче продати українця

Агент Довбика наголосив, що питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється

Італійське ЗМІ Calcio in Pillole розповсюдило інформацію, що «Рома» збирається продати Довбика

Чи справді «Рома» виставляє Довбика на трансфер і вже шукає йому заміну? Агент форварда збірної України з футболу Олексій Люндовський розставив усі крапки над «ї» в коментарі «УФ», повідомляє «Главком».

Італійське ЗМІ Calcio in Pillole розповсюдило сенсаційну інформацію: нібито «Рома» в світлі приходу нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні збирається продати Артема Довбика, вже шукає йому заміну й не розраховує на українця. Інформація поширилася в Україні, викликавши тривогу в уболівальників збірної України.

«Це повна маячня, Артем найкращий бомбардир «Роми» минулого сезону, забив в свій перший сезон в Ромі 17 голів, це більше ніж їх такі визнані бомбардири як Едін Джеко, Абель Бальбо або Руді Феллер в свої дебютні сезони в «Ромі», і досвідчений Гасперіні дуже розраховує на Артема у новому сезоні», – заявив Люндовський.

Він також наголосив, що питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється.

«Дійсно, клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди, це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон. Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється», – зазначив Люндовський.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield. Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.

Цей турнір проходив у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.