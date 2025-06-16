Агент Довбика відреагував на чутки, що «Рома» хоче продати українця
Італійське ЗМІ Calcio in Pillole розповсюдило інформацію, що «Рома» збирається продати Довбика
Чи справді «Рома» виставляє Довбика на трансфер і вже шукає йому заміну? Агент форварда збірної України з футболу Олексій Люндовський розставив усі крапки над «ї» в коментарі «УФ», повідомляє «Главком».
Італійське ЗМІ Calcio in Pillole розповсюдило сенсаційну інформацію: нібито «Рома» в світлі приходу нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні збирається продати Артема Довбика, вже шукає йому заміну й не розраховує на українця. Інформація поширилася в Україні, викликавши тривогу в уболівальників збірної України.
«Це повна маячня, Артем найкращий бомбардир «Роми» минулого сезону, забив в свій перший сезон в Ромі 17 голів, це більше ніж їх такі визнані бомбардири як Едін Джеко, Абель Бальбо або Руді Феллер в свої дебютні сезони в «Ромі», і досвідчений Гасперіні дуже розраховує на Артема у новому сезоні», – заявив Люндовський.
Він також наголосив, що питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється.
«Дійсно, клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди, це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон. Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється», – зазначив Люндовський.
Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield. Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.
Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.
Цей турнір проходив у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.
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