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Нова Зеландія – Україна: де дивитися гру Canadian Shield

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Нова Зеландія – Україна: де дивитися гру Canadian Shield
Поєдинок Нова Зеландія – Україна покаже медіасервіс Megogo

Матч Нова Зеландія – Україна розпочнеться о 00:00 за київським часом

У ніч з 10-го на 11 червня в Торонто збірна України проведе другу гру турніру Canadian Shield – проти Нової Зеландії, на стадіоні BMO Field, який прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Матч розпочнеться о 00:00 за київським часом. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок Нова Зеландія – Україна на турнірі Canadian Shield покаже медіасервіс Megogo на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й Megopack XL та безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» в етері Т2 і кабельних мережах. 

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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