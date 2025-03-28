Анастасія Меркушина знову здобула титул чемпіонки України у масстарті

«Золото» в масстарті – друга нагорода для Меркушиної на цьогорічному чемпіонаті України

На чемпіонаті України-2025 з біатлону відбулася чергова гонка – жіночий масстарт. Участь у ній взяли 19 біатлоністок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У порівнянні з суперспринтами із заявки вибули шість біатлоністок, зокрема чемпіонка змагань Олександра Меркушина, бронзова призерка Ірина Шевченко, а також олімпійські чемпіонки, сестри Віта та Валентина Семеренко.

Натомість у гонці з масовим стартом взяли участь зокрема три представниці збірної України на Кубку світу 2024/25: Лілія Стеблина (м. Київ), віцечемпіонка України у суперспринті Анастасія Меркушина (Закарпатська область), також доєдналася Дарина Чалик, яка представляє Чернігівську область.

Як пройшов фінал жіночого масстарту чемпіонату України з біатлону

Перемогу у гонці з масовим стартом здобула Анастасія Меркушина, яка представляє Закарпатську область. Вона прийшла до фінішу з часом в 35:37.7 хвилин, обігнавши другу Оксану Коваленко (Харківська область) на 24 секунди.

«Я насправді боролася, бо вірю в дівчат. Знаю, що вони можуть перемогти мене і це невелика проблема. Все одно я боролася фактично до останнього спуску, працювала, намагалася не дати слабину, щоб добігти. Це було досить складно, траса була важкою, лижі дуже важко їхали і було важко боротися. Через це, думаю, у багатьох чимало промахів – не через вітер, а через м'язове напруження, яке виливається у тремор», – сказала Меркушина.

«Бронзу» з відривом у 29.7 секунд від четвертої Аліни Хміль (Волинська область) здобула представниця Києва Лілія Стеблина.

Дарина Чалик, яка виступала на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені, на своїй першій гонці чемпіонату України -2025 посіла п'яту сходинку, з відставанням від призового, третього місця у 54.5 секунди.

Чемпіонат України з біатлону-2025. Масстарт, жінки

Анастасія Меркушина (Закарпатська область) 35:37.7 хвилин Оксана Коваленко (Харківська область) +24.0 Лілія Стеблина (м.Київ) +46.8 Аліна Хміль (Волинська область) +1:16.0 Дарина Чалик (Чернігівська область) +1:41.3 Поліна Пуцко (Сумська область) +1:52.8

Для Анастасії Меркушиної це друга поспіль золота медаль ЧУ в масстарті. Крім цього «золото» в масстарті – друге для Меркушиної на цьогорічних змаганнях. До цього вона здобула «срібло» у суперспринті.

Оксана Коваленко здобула свою другу медаль особистих гонок в історії змагань: до цього у її активі було також «срібло» короткої індивідуальної гонки у сезоні 2022/23.

Для Лілії Стеблини «бронза» масстарту – дебютна медаль особистих гонок на чемпіонаті України. Дотепер біатлоністка здобула чотири нагороди у естафетах: одне «срібло» (сезон 2023/24) й три бронзові медалі (сезони 2022/23, 2021/22, 2020/21).