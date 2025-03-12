Коли вболівати за українських біатлоністів. Розклад восьмого етапу Кубка світу

Восьмий етап Кубка світу з біатлону триватиме з 13-го до 16 березня

Передостанній етап Кубка світу з біатлону відбудеться у словенській Поклюці з 13 до 16 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У Поклюці визначаться володарі Малих кришталевих глобусів в індивідуальних гонках та змішаних естафетах.

Програма та формат етапу Кубка світу у Поклюці зазнала змін у порівнянні з попереднім планом. Через погодні умови біатлоністи пробіжать короткі індивідуальні гонки, крім того, змінився порядок, а також час стартів.

Восьмий етап Кубка світу з біатлону триватиме чотири дні: з 13-го (четвер) до 16 березня (неділя) з перервою у п'ятницю, 14 березня. Кубок світу з біатлону у Поклюці: програма етапу налічує шість гонок: розпочнеться етап з коротких індивідуальних гонок, а закінчиться мікст естафетами.

Розклад восьмого етапу Кубка світу з біатлону

Четвер, 13 березня, 12:30. Коротка індивідуальна гонка, жінки

Четвер, 13 березня, 16:15. Коротка індивідуальна гонка, чоловіки

Субота, 15 березня, 14:35. Масстарт, жінки

Субота, 15 березня, 16:45. Масстарт, чоловіки

Неділя, 16 березня, 13:05. Синглмікст

Неділя, 16 березня, 15:50. Змішана естафета

Де дивитися Кубок світу з біатлону

Усі гонки Кубка світу наживо можна дивитися на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, також трансляція усіх гонок етапу буде доступна на місцевих телеканалах Суспільного мовлення.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті.

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня