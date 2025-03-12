Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коли вболівати за українських біатлоністів. Розклад восьмого етапу Кубка світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли вболівати за українських біатлоністів. Розклад восьмого етапу Кубка світу
На попередньому етапі Кубка світу Україна здобула бронзу в естафеті
фото: Дмитро Євенко

Восьмий етап Кубка світу з біатлону триватиме з 13-го до 16 березня

Передостанній етап Кубка світу з біатлону відбудеться у словенській Поклюці з 13 до 16 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У Поклюці визначаться володарі Малих кришталевих глобусів в індивідуальних гонках та змішаних естафетах.

Програма та формат етапу Кубка світу у Поклюці зазнала змін у порівнянні з попереднім планом. Через погодні умови біатлоністи пробіжать короткі індивідуальні гонки, крім того, змінився порядок, а також час стартів.

Восьмий етап Кубка світу з біатлону триватиме чотири дні: з 13-го (четвер) до 16 березня (неділя) з перервою у п'ятницю, 14 березня. Кубок світу з біатлону у Поклюці: програма етапу налічує шість гонок: розпочнеться етап з коротких індивідуальних гонок, а закінчиться мікст естафетами.

Розклад восьмого етапу Кубка світу з біатлону

  • Четвер, 13 березня, 12:30. Коротка індивідуальна гонка, жінки
  • Четвер, 13 березня, 16:15. Коротка індивідуальна гонка, чоловіки
  • Субота, 15 березня, 14:35. Масстарт, жінки
  • Субота, 15 березня, 16:45. Масстарт, чоловіки
  • Неділя, 16 березня, 13:05. Синглмікст
  • Неділя, 16 березня, 15:50. Змішана естафета

Де дивитися Кубок світу з біатлону

Усі гонки Кубка світу наживо можна дивитися на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, також трансляція усіх гонок етапу буде доступна на місцевих телеканалах Суспільного мовлення.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня

  1. Франція (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегія (1+8) +1:26.6
  3. Україна (0+7) +2:45.4
  4. Німеччина (4+9) +2:57.1
  5. Австрія (0+10) +4:07.2
  6. Італія (3+8) +4:28.8
Теги: біатлон Кубок світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2021 році 32-річна Брокхофф стала чемпіонкою світу
Чемпіонка світу отримала серйозну травму на етапі Кубка світу зі сноубордингу
Сьогодні, 11:29
Замість класичних індивідуальних гонок у Поклюці біатлоністи бігтимуть короткі «індивідуалки»
Розклад передостаннього етапу Кубка світу з біатлону зазнав змін через погоду
Вчора, 15:03
У складі нашої збірної бронзу здобули Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний
Україна сенсаційно здобуває нагороду Кубка світу з біатлону
9 березня, 16:09
Юлія Джима візьме участь у чемпіонат світу з біатлону серед військових
Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України
5 березня, 18:53
Дмитро Підручний є лідером чоловічої збірної України з біатлону
Коли вболівати за українців. Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону
5 березня, 17:29
Завдяки бронзовій медалі Меркушиної Україна втретє поспіль завершує юніорський чемпіонат світу з нагородою
Україна завершила юніорський чемпіонат світу з біатлону з однією нагородою
5 березня, 16:48
У швейцарському Ленцергайде відбувся чемпіонат світу-2025 з біатлону
Масстарт на чемпіонаті світу з біатлону 2025: як фінішували українці
24 лютого, 00:41
Біатлоністка Джима з ідеальною стрільбою опинилася на п'ятому місці
Біатлон: Юлія Джима фінішувала в п’ятірці лідерів та встановила особистий рекорд
18 лютого, 18:14
Юлія Джима на ЧС-2025 з біатлону
Чемпіонат світу з біатлону: відбувся перший особистий старт
14 лютого, 19:15

Новини

Де сьогодні дивитися трансляції вирішальних поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Де сьогодні дивитися трансляції вирішальних поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Дівоча збірна України з футболу втратила шанси потрапити на Євро-2025
Дівоча збірна України з футболу втратила шанси потрапити на Євро-2025
Коли вболівати за українських біатлоністів. Розклад восьмого етапу Кубка світу
Коли вболівати за українських біатлоністів. Розклад восьмого етапу Кубка світу
Світоліна переграла четверту ракетку світу та вийшла до 1/4 фіналу турніру в США
Світоліна переграла четверту ракетку світу та вийшла до 1/4 фіналу турніру в США
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні
Чемпіонка світу отримала серйозну травму на етапі Кубка світу зі сноубордингу
Чемпіонка світу отримала серйозну травму на етапі Кубка світу зі сноубордингу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
19K
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9255
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
8226
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua