Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті

У фінал жіночого суперспринту пройшли 25 біатлоністок

Програму другого змагального дня чемпіонату України відкривав жіночий суперспринт. Участь у ньому взяло 25 біатлоністок.

Змагання зі суперспринта складають з двох етапів: кваліфікації та фіналу. У кваліфікації біатлоністи бігли за правилами спринту й на двох вогневих рубежах мають по одному додатковому патрону. У фінал пройшли топ-25 відбору, де спортсменки змагалися за правилами масстарту на чотирьох стрільбах.

У фінал жіночого суперспринту пройшли 25 біатлоністок, зокрема олімпійські чемпіонки-2014 Віта та Валентина Семеренко, які представляють Сумську область, а також учасниці Кубка світу 2024/25 Олександра та Анастасія Меркушини (Закарпатська область) й Лілія Стеблина (м. Київ).

Як пройшов фінал жіночого суперспринта чемпіонату України з біатлону

Перемогу у гонці здобула бронзова призерка юніорського чемпіонату світу 2025 року Олександра Меркушина, яка представляє Закарпатську область, з часом в 30:16.5 хвилин.

За «срібло» боролися Анастасія Меркушина (Закарпатська область) та Ірина Шевченко (м. Київ). Після четвертого вогневого рубежу Меркушина обігнала Шевченко й виграла срібну медаль, з відривом у 7.7 секунд від Ірини.

Одразу сім біатлоністок не завершили гонку: зокрема чемпіонка світу-2015 у масстарті Валентина Семеренко, яке вибула через падіння.

Чемпіонат України з біатлону-2025. Суперспринт, жінки, фінал

Олександра Меркушина (Закарпатська область) 30:16.5 хвилин Анастасія Меркушина (Закарпатська область) +50.6 Ірина Шевченко (м. Київ) +58.3 Валерія Шейгас (м. Київ) +1:34.7 Лілія Стеблина (м.Київ) +1:48.2 Віта Семеренко (Сумська область) +1:49.2

Для Олександри Меркушиної це четверте особисте «золото» змагань. До цього вона двічі вигравала спринт (у сезоні 2019/20), а також персьют – у сезоні 2023/24.

Анастасія Меркушина здобула своє сьоме «срібло» чемпіонату України. У її активі три срібні медалі в особистих гонках й чотири – у естафетах.

Для 18-річної Ірини Шевченко «бронза» – це перша медаль змагань в особистих стартах. До цього біатлоністка вигравала «золото» (сезон 2024/25) та два «срібла» (сезон 2023/24) у жіночих естафетах.

Розклад чемпіонату України-2025 з біатлону

Четвер, 27 березня, 15:30. Суперспринт, чоловіки, фінал

П'ятниця, 28 березня, 10:45. Масстарт, жінки

П'ятниця, 28 березня, 12:30. Масстарт, чоловіки

Неділя, 30 березня, 10:30. Класичні естафети (чоловіки+жінки)

Нагадаємо, на чемпіонаті України з біатлону відбувся перший старт змагань – одиночна змішана естафета. Участь у ній взяла 21 команда, яка представляла свою область.