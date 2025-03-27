Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті
У фінал жіночого суперспринту пройшли 25 біатлоністок
Програму другого змагального дня чемпіонату України відкривав жіночий суперспринт. Участь у ньому взяло 25 біатлоністок.
Змагання зі суперспринта складають з двох етапів: кваліфікації та фіналу. У кваліфікації біатлоністи бігли за правилами спринту й на двох вогневих рубежах мають по одному додатковому патрону. У фінал пройшли топ-25 відбору, де спортсменки змагалися за правилами масстарту на чотирьох стрільбах.
У фінал жіночого суперспринту пройшли 25 біатлоністок, зокрема олімпійські чемпіонки-2014 Віта та Валентина Семеренко, які представляють Сумську область, а також учасниці Кубка світу 2024/25 Олександра та Анастасія Меркушини (Закарпатська область) й Лілія Стеблина (м. Київ).
Як пройшов фінал жіночого суперспринта чемпіонату України з біатлону
Перемогу у гонці здобула бронзова призерка юніорського чемпіонату світу 2025 року Олександра Меркушина, яка представляє Закарпатську область, з часом в 30:16.5 хвилин.
За «срібло» боролися Анастасія Меркушина (Закарпатська область) та Ірина Шевченко (м. Київ). Після четвертого вогневого рубежу Меркушина обігнала Шевченко й виграла срібну медаль, з відривом у 7.7 секунд від Ірини.
Одразу сім біатлоністок не завершили гонку: зокрема чемпіонка світу-2015 у масстарті Валентина Семеренко, яке вибула через падіння.
Чемпіонат України з біатлону-2025. Суперспринт, жінки, фінал
- Олександра Меркушина (Закарпатська область) 30:16.5 хвилин
- Анастасія Меркушина (Закарпатська область) +50.6
- Ірина Шевченко (м. Київ) +58.3
- Валерія Шейгас (м. Київ) +1:34.7
- Лілія Стеблина (м.Київ) +1:48.2
- Віта Семеренко (Сумська область) +1:49.2
Для Олександри Меркушиної це четверте особисте «золото» змагань. До цього вона двічі вигравала спринт (у сезоні 2019/20), а також персьют – у сезоні 2023/24.
Анастасія Меркушина здобула своє сьоме «срібло» чемпіонату України. У її активі три срібні медалі в особистих гонках й чотири – у естафетах.
Для 18-річної Ірини Шевченко «бронза» – це перша медаль змагань в особистих стартах. До цього біатлоністка вигравала «золото» (сезон 2024/25) та два «срібла» (сезон 2023/24) у жіночих естафетах.
Розклад чемпіонату України-2025 з біатлону
- Четвер, 27 березня, 15:30. Суперспринт, чоловіки, фінал
- П'ятниця, 28 березня, 10:45. Масстарт, жінки
- П'ятниця, 28 березня, 12:30. Масстарт, чоловіки
- Неділя, 30 березня, 10:30. Класичні естафети (чоловіки+жінки)
Нагадаємо, на чемпіонаті України з біатлону відбувся перший старт змагань – одиночна змішана естафета. Участь у ній взяла 21 команда, яка представляла свою область.
Коментарі — 0