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Тренер жіночої збірної України з біатлону підбив підсумки сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер жіночої збірної України з біатлону підбив підсумки сезону
Микола Зоц: Непростий сезон був. Але ми і не чекали, що буде просто
Фото: Дмитро Євенко

Найкращий результат сезону в особистих гонках Кубка світу продемонструвала Юлія Джима

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц підбив підсумки сезону 2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Збірна України з біатлону завершує сезон 2024/25 виступами на національній першості у Буковелі. Перед цим основна команда «синьо-жовтих» виступила на дев'яти етапах Кубка світу, а також взяла участь в основному старті сезону — чемпіонаті світу.

За результатами жіноча збірна України з біатлону посіла восьме місце у заліку Кубка націй та зберегла квоту в п'ять біатлоністок на особисті гонки Кубка світу сезону 2025/26.

Найкращий результат сезону в особистих гонках Кубка світу продемонструвала Юлія Джима, яка посіла четверте місце у спринті в Ансі і загалом була єдиною, українкою, що фінішувала у топ-10. А Олена Городна у своєму дебютному сезоні в основній команді збірної України провела дві гонки з «нулем», двічі фінішувавши в топ-15.

Досягти такого результату українкам вдалося під керівництвом старшого тренера жіночої команди Миколи Зоца. Після завершення виступів українок на усіх змаганнях фахівець підбив підсумки сезону 2024/25 та оцінив результати біатлоністок.

Про формування команди на наступний сезон

«Непростий сезон був. Але ми і не чекали, що буде просто. Є як позитив, так і негатив, але це все робочі моменти. Основне при формуванні команди на Олімпійські ігри – ці два сезони розібратися по дівчатах, хто що може і хоче, щоб рухатися далі. У жіночому біатлоні у нас не такий великий вибір кандидаток, але з тих дівчат, що у нас є, можемо зробити певну системність. Можна сказати, що є перші паростки омолодження: Олена Городна, Саша Меркушина. Це спортсменки, що займатимуть основні місця в команді, а отже жіночий біатлон рухатиметься далі».

Про прогрес Олени Городної протягом сезону

«Не на 100%, але я думаю, що позитив додав юніорський чемпіонат світу. Вона позмагалася зі своїми ровесницями. Бо коли на Кубках світу їздиш по 60-70-х місцях, то воно впливає психологічно. А там сильні спортсменки, дві болгарки, Сара Андерссон з Швеції, [Анна] Андексер з Австрії. Там не було медалі, але вона зрозуміла, що не гірша за них, а це психологічний момент. Ну і по ходу сезону ми розібралися з її стрільбою стоячи. Ми з самого початку сезону планували її або Іру Петренко на перший етап, але у Контіолахті вона поїхала на штрафні кола на «стійці», і потім ця невпевненість продовжувалася пів сезону. Довелося відмовитися від того, щоб ставити її на перший етап, Христина зазвичай бігала, але це був «пожежний» варіант. Зараз ми повернулися до того, що в неї з'явилася впевненість, і одразу результат. Я дуже вдячний, що вона так з терпінням прожила цей сезон, але можна говорити, що ставлення якесь вийшло».

Про лідерку національної збірної Юлію Джиму

«Дуже вдячні тому, як спрацювала команда, як відпрацювала Юлія Джима. І взагалі з позитивних моментів, щоб жіночий сезон рухався далі і розвивався – це втриматися у десятці [заліку Кубка націй]. Юлія Джима дуже допомогла командному заліку, Христина Дмитренко вийшла на новий рівень, вже стабільний, але треба, щоб рухатися далі новий крок робити уперед. Не все одразу, але все більше вимальовуються контори команди, яку бачимо у майбутньому».

Про Ірину Петренко

«Будемо займатися нею. Багато питань по здоров'ю, але всі консультації проводимо з лікарями, що можна вирішити. Але треба на це витратити весну. Бо на сьогодні за тієї ситуації, яка складається, з Ірою і без неї – це дві різні команди. Коли Іра у нормальному стані, то будемо боротися. Використаємо ці два місяця, і вона нам допоможе».

Про Дарину Чалик

«Ми ще терплячі до Даші Чалик щодо стрільби, видно, що в неї потенціал функціональний, від чого і відштовхуємося, але по стрільбі не справляється».

Топ-10 результатів жіночої збірної України в особистих гонках

  • 4-те місце: Юлія Джима (спринт, Ансі)
  • 5-те місце: Юлія Джима (індивідуальна гонка, ЧС-2025 Ленцергайде)
  • 8-ме місце: Юлія Джима (персьют, Ансі)
  • 10-те місце: Юлія Джима (спринт, Антгольц)
  • 11-те місце: Христина Дмитренко (індивідуальна гонка, ЧС-2025 Ленцергайде)
  • 12-те місце: Юлія Джима (індивідуальна гонка, Поклюка)
  • 13-те місце: Олена Городна (індивідуальна гонка, Поклюка)
  • 14-те місце: Юлія Джима (спринт, Обергоф)
  • 15-те місце: Олена Городна (спринт, Голменколлен)
  • 17-те місце: Христина Дмитренко (персьют, Ансі)

Нагадаємо, Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті.

Теги: біатлон чемпіонат світу Юлія Джима Микола Зоц Христина Дмитренко Олександра Меркушина

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