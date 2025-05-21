Ярмоленко продовжив контракт з «Динамо»

У цьому сезоні Ярмоленко вчетверте став чемпіоном України у складі «Динамо»

Ярмоленко повернувся до «Динамо» влітку 2023 року після шістьох сезонів виступів закордоном

Футбольний клуб «Динамо» Київ та легенда клубу Андрій Ярмоленко домовились про продовження контракту на один сезон. Про це повідомляє «Главком».

У нинішньому сезоні на рахунку віцекапітана клубу 20 матчів та 7 голів у Премʼєр-Лізі, 3 матчі та 1 гол у Кубку України, а також 9 матчів і 4 голи у єврокубках.

У цьому сезоні Ярмоленко вчетверте став чемпіоном України у складі «Динамо», зробивши величезний внесок в успіх команди. Також на його рахунку два тріумфи у Кубку України та три у Суперкубку України.

Ярмоленко повернувся до «Динамо» влітку 2023 року після шістьох сезонів виступів закордоном за німецьку «Борусію» Дортмунд, англійський «Вест Гем», а також «Аль-Айн» з ОАЕ. А дебютував у складі першої команди київського клубу Андрій ще далекого 2008-го – 11 травня у матчі з «Ворсклою».

У своєму попередньому матчі за «біло-синіх» Ярмоленко оновив клубний рекорд, ставши найкращим бомбардиром «Динамо» в чемпіонатах України за всю історію (114 голів).

Також Ярмоленко наблизився до лідерів у загальному рейтингу бомбардирів чемпіонатів України, який очолює Максим Шацьких, забивши 124 голи. Загалом на рахунку Андрія вже 203 голи за українські клуби та збірні на вищому рівні.

Крім того, Ярмоленко входить до трійки гвардійців «Динамо» у національному чемпіонаті (266 матчів), поступаючись лише нинішнім тренерам команди – Олександру Шовковському та Олегу Гусєву.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.