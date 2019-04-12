«Арсенал» розчавив «Наполі» за грою, але ще залишив суперникам шанс на півфінал Ліги Європи (відео)



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Другий м'яч сміливо можна записувати на Лукаса Торрейру theguardian

Лондонці виграли 2:0, хоча мали змогу перемогти значно переконливіше

Лондонський «Арсенал» впевнено переміг «Наполі» в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Правда, перевага 2:0 не відображає повноти переваги, якою володіли «каноніри», сповна. Команда Унаї Емері втратила з півдесятка найреальніших нагод збільшити перевагу.

«Арсенал» (Лондон, Англія) - «Наполі» (Неаполь, Італія) - 2:0

Голи: 1:0 - Аарон Ремзі (15). 2:0 - Каліду Кулібалі (25, автогол)

«Арсенал»: Чех - Папастатопулос, Кошельни, Монреаль - Майтленд-Найлз, Лукас Торрейра (Ельнені, 77), Аарон Ремзі, Колашінац - Йозіль (Мхітарян, 67) - Ляказетт (Івобі, 67), Обамеянґ. Тренер - Унаї Емері

«Наполі»: Мерет - Гюсай, Нікола Максімовіч, Каліду Кулібалі, Маріу Руй - Кальєхон, Аллан, Фабіан Руїз (Унас, 83), Зеліньскі - Інсіньє (к) (Амін Юнес, 83), Дріс Мертенс (Мілік, 66). Тренер - Карло Анчелотті

Суддя: Ундіано Мальєнко (Іспанія)

Попередження: Гюсай (47)

11 квітня. Лондон. Emirates Stadium

Перший м'яч після красивої комбінації забив Аарон Ремзі.

Друге взяття воріт Алекса Мерета записане на його партнера за командою Каліду Кулібалі, від ноги якого куля відскочила в сітку після дальнього удару Лукаса Торрейри.

Матч-відповідь команди зіграють через тиждень, 18 квітня.