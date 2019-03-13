Хацкевич: Проти «Челсі» підемо в атаку. Причому великими силами



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Передматчева прес-конференція тренера «Динамо»

У четвер, 14 березня, київське «Динамо» проведе на НСК «Олімпійський» матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з лондонським «Челсі» (нагадаємо, перша зустріч суперників завершилася з рахунком 3:0 на користь англійців). А за день до поєдинку відбулася передматчева прес-конференція головного тренера української команди Олександра Хацкевича.

- Який моральний стан вашої команди? І чи є у вас якийсь особливий план на гру?

- План на гру у нас, звичайно, є. Треба йти в атаку, йти великими силами. Потрібно ризикувати в цьому матчі. Зрозуміло, що три м'ячі - гарна перевага для «Челсі», але дива в трапляються і в футболі, і в житті. Втім, ми сподіваємося не лише на диво, а й на себе. Сподіваємося забити швидкий гол. А далі гра сама підкаже, як нам потрібно діяти.

- Хто завтра буде грати на лівому фланзі півоборони і в центрі нападу?

- Наша кадрова ситуація в порівнянні з тією, яка була перед недільним матчем з «Арсеналом», не змінилася. Так що зліва знову зіграє Сідклей. Ну а в нападі у нас є джокер – Денис Гармаш.

- Чого чекати вболівальникам від «Динамо» завтра? Обережної гри, або атакуючих дій?

- Я вже сказав вище: сам рахунок першого матчу підказує, що нам потрібно атакувати, причому атакувати великими силами, і ризикувати. Але при цьому не забувати про оборону. Ігрова дисципліна повинна бути і при атаці, і при обороні.

- В якому стані знаходяться Кендзьора і Русин? І чи готовий грати Кадар?

- Кендзьора працює з нами вже два дні. А ось Русин поки в загальній групі до сьогоднішнього дня не тренувався. Стосовно Кадара, то ви ж знаєте, що минулої неділі він провів матч. Завтра будемо дивитися за його станом, і приймати рішення. Шабанов дуже добре його замінює. Так що, зваживши всі «за» і «проти», вирішимо. Але особливих змін в нашому складі в порівнянні з матчем проти «Арсенала» не буде.

- Чи бачили ви останній матч «Челсі» з «Вулвергемптоном»?

- Так. У першому таймі «Вулвергемптон» теж не переходив за центр поля. Та й загалом, по ходу всього матчу «Челсі» мав беззаперечну перевагу. Те, що «Челсі» забив на останній хвилині, - це заслуга цієї команди. Але треба враховувати, що і «Вулвергемптон» теж досить високо розташовується в турнірній таблиці чемпіонату Англії. У команди був свій план на цей матч, вона зіграла компактно. Ми теж намагаємося грати компактно. Але ступінь інтенсивності матчів чемпіонату Англії набагато вище ступеня інтенсивності матчів чемпіонату України. Це стосується і швидкості переміщення команд під час гри, і швидкості прийняття рішень. До всього цього нам треба бути готовими.

- У першому матчі проти «Челсі» в складі «Динамо» не знайшлося ментального лідера. Хто може ним стати завтра?

- У завтрашньому матчі лідерами повинні бути всі, хто вийде на поле. У нас є і досвідчені футболісти, і молоді, але кожен з них повинен бути лідером. Саме це ми постійно говоримо хлопцям.

Джерело: Dynamo.kiev.ua