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    Ракицький знову помиляється, а його «Зеніт» вилітає з Ліги Європи (відео)

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    Ракицький знову помиляється, а його «Зеніт» вилітає з Ліги Європи (відео)
    UEFA Europa League

    Окрім того, «Арсенал» здійснив камбек після 1:3 у Франції

    Після вражаючих вольових перемог «МЮ», «Аякса» та «Атлетіко» в Лізі чемпіонів досить буденно «Арсенал» здолав «Ренн». У першій грі англійці провалилися в Франції 1:3, зате вдома команда Емері легко розгромила суперника (3:0).

    «Інтер» несподівано «промовчав» і в другому матчі з «Айнтрахтом». Кривдник «Шахтаря» скористався безпорадністю візаві в атаці та здобув вікторію на «Джузеппе Меацца».

    «Вільяррелу» здалося мало перемоги 3:1 в Росії, тож іспанці знову переграли «Зеніт». Гра новачка Ракицького в обороні знову виклала жваве обговорення.

    «Славія» та «Севілья» несподівано повторити результат першої зустрічі (2:2), а «Бенфіка» прогнозовано перемогла загребське «Динамо» (1:0). Отож у цих протистояннях переможець визначиться після овертайму чи серії пенальті.

    Результати поєдинків другої сесії матчів-відповідей в 1/8 фіналу Ліги Європи:

    «Арсенал» - «Ренн» - 3:0 (перша гра – 1:3)

    «Бенфіка» - «Динамо» Загреб – 1:0 (0:1)

    «Вільярреал» - «Зеніт» - 2:1 (3:1)

    «Інтер» - «Айнтрахт» - 0:1 (0:0)

    «Славія» - «Севілья»- 2:2 (2:2)

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    Ліга Європи Ярослав Ракицький ФК Зеніт ФК Айнтрахт (Франкфурт) ФК Інтер (Мілан) ФК Динамо (Загреб)
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