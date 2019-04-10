Автогол Люка Шоу приніс «Барселоні» виїзну перемогу над «Ман Юнайтед» в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люк Шоу (№23) забити Ліонелю Мессі не дав. Але забив сам. У власні ворота manchestereveningnews.co.uk

Каталонці утвердилися в статусі фаворита

Іспанська «Барселона» виграла перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів у Манчестері в місцевих «Юнайтед». Долю зустрічі вирішив автогол.

«Манчестер Юнайтед» (Англія) - «Барселона» (Іспанія) — 0:1

Гол: 0:1 — Люк Шоу (12, автогол)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ешлі Янґ (к), Кріс Смоллінґ, Ліндельоф, Люк Шоу — Фред, Мактоміней, Поґба — Далот (Джессі Лінґард, 74), Ромелу Лукаку (Марсіяль, 68), Решфорд (Андреас Перейра, 85). Тренер — Оле-Ґуна Сульшер

«Барселона»: тер Штеґен - Семеду, Херард Піке, Ленґле, Альба - Артур (Серхіо Роберто, 66), Серхіо Бускетс (Аленья, 90+3), Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес, Філіппе Коутіньо (Артуро Відаль, 65). Тренер - Ернесто Вальверде

Суддя: Джанлука Роккі (Італія)

Попередження: Люк Шоу (19), Джессі Лінґард (76), Кріс Смоллінґ (86) - Серхіо Бускетс (18), Артуро Відаль (71)

10 квітня. Манчестер. «Олд Траффорд»

Відкрити рахунок «Барселоні» вдалося дуже швидко. На 12-й хвилині Ліонель Мессі отримав м'яч в межах карної зони, пробити не зумів, але виконав навіс на Луїса Суареса. Уругваєць скинув м'яч головою вздовж воріт, а Люк Шоу, намагаючись випередити суперника, зрізав м'яч у власні ворота - 0:1.

Під диктовку каталонців гра тривала більшість ігрового часу, але наприкінці першого тайму Діоґу Далот мав момент, у якому легше було влучити у ворота, ніж навпаки. Втім, португалець примудрився головою пробити ледь не паралельно до воріт.

Відігратися «Ман Юнайтед» спробує 16 квітня у матчі-відповіді на «Камп Ноу».