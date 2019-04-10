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    Автогол Люка Шоу приніс «Барселоні» виїзну перемогу над «Ман Юнайтед» в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)

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    Люк Шоу (№23) забити Ліонелю Мессі не дав. Але забив сам. У власні ворота - Автогол Люка Шоу приніс «Барселоні» виїзну перемогу над «Ман Юнайтед» в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)
    Люк Шоу (№23) забити Ліонелю Мессі не дав. Але забив сам. У власні ворота
    manchestereveningnews.co.uk

    Каталонці утвердилися в статусі фаворита

    Іспанська «Барселона» виграла перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів у Манчестері в місцевих «Юнайтед». Долю зустрічі вирішив автогол.

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    «Манчестер Юнайтед» (Англія) - «Барселона» (Іспанія) — 0:1

    Гол: 0:1 — Люк Шоу (12, автогол)
    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ешлі Янґ (к), Кріс Смоллінґ, Ліндельоф, Люк Шоу — Фред, Мактоміней, Поґба — Далот (Джессі Лінґард, 74), Ромелу Лукаку (Марсіяль, 68), Решфорд (Андреас Перейра, 85). Тренер — Оле-Ґуна Сульшер
    «Барселона»: тер Штеґен - Семеду, Херард Піке, Ленґле, Альба - Артур (Серхіо Роберто, 66), Серхіо Бускетс (Аленья, 90+3), Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес, Філіппе Коутіньо (Артуро Відаль, 65). Тренер - Ернесто Вальверде
    Суддя: Джанлука Роккі (Італія)
    Попередження: Люк Шоу (19), Джессі Лінґард (76), Кріс Смоллінґ (86) - Серхіо Бускетс (18), Артуро Відаль (71)
    10 квітня. Манчестер. «Олд Траффорд»

    Відкрити рахунок «Барселоні» вдалося дуже швидко. На 12-й хвилині Ліонель Мессі отримав м'яч в межах карної зони, пробити не зумів, але виконав навіс на Луїса Суареса. Уругваєць скинув м'яч головою вздовж воріт, а Люк Шоу, намагаючись випередити суперника, зрізав м'яч у власні ворота - 0:1.

    Під диктовку каталонців гра тривала більшість ігрового часу, але наприкінці першого тайму Діоґу Далот мав момент, у якому легше було влучити у ворота, ніж навпаки. Втім, португалець примудрився головою пробити ледь не паралельно до воріт.

    Відігратися «Ман Юнайтед» спробує 16 квітня у матчі-відповіді на «Камп Ноу».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліонель Мессі ФК Манчестер Юнайтед Уле-Ґуннар Сульшер ФК Барселона Луїс Суарес Іван Ракітіч Херард Піке Серхіо Бускетс Ернесто Вальверде Хорді Альба Артур Артуро Відаль Марк-Андре тер Штеґен Клеман Ленґле Джанлука Роккі Ромелу Лукаку Маркус Решфорд Діоґу Далот Віктор Ліндельоф Кріс Смоллінґ Люк Шоу Ешлі Янґ Фред Філіппе Коутіньо
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