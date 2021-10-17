«Вест Гем» Ярмоленка підтягнувся до лідерів

«Молотобійці» здолали на виїзді «Евертон» і порівнялися з «Манчестер Юнайтед»

У 8-му турі чемпіонату Англії бал правили гості. Більшість матчів завершилися на їхню користь. Завершував тур «Вест Гем». Команда Андрія Ярмоленка зустрічалася з «Евертоном» і змогла досягти перемоги – 1:0. М’яч на рахунку захисник Анджело Огбонна. Український нападник, який забив голи в матчах збірних Фінляндії та Боснії і Герцеговини, вийшов на поле в кінці зустрічі.

В іншому матчі дня «Тоттенгем» у гостях завдав поразки «Ньюкаслу» – 3:2. Господарі першими забили, але ще до перерви Ндомбеле, Кейн і Хон Син Мін зробили перевагу «шпор» комфортною. Автогол Даєра на розподіл очок вже не вплинув.

В наступному турі «Вест Гем» зіграє домашній матч з «Тоттенгемом».