Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Власник Navi став президентом федерації кіберспорту України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Власник Navi став президентом федерації кіберспорту України
Максим Кріппа є власником кіберспортивної команди Navi та комп'ютерної студії GSC Game World
фото: forbes.ua

У Федерації кіберспорту України оновилося керівництво

Власник кіберспортивної команди Natus Vincere (Navi) та комп'ютерної студії GSC Game World Максим Кріппа став президентом Федерації кіберспорту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації кіберспорту України.

«Ми відкриваємо нову сторінку – з оновленим керівництвом, сучасною стратегією та вірою в силу українського кіберспорту», – зазначили у Федерації кіберспорту України.

Виконавчим директором Федерації кіберспорту України став Андрій Грищенко, який на сайті Navi зазначений керівником фан-клубу.

Членами правління стали:

  • Генеральний директор Navi Євген HarisPilton Золотарьов
  • Тренер NAVI з CS2 Андрій B1ad3 Городенський
  • Операційний директор Navi Олексій ХАОС Кучеров
  • Співзасновник Maincast Віталій v1lat Волочай
  • Коментатор Maincast Михайло Olsior Звєрєв

Нагадаємо, Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Центр на Лівобережній у Києві, площа якого становить 73 228 кв. м, є найбільшим виставковим комплексом України. За словами бізнесмена, угода стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%

Як наголосив Кріппа, угода зумовлена «інвестиційною привабливістю обʼєкта для міжнародних партнерів та вірою в майбутнє України». Він не виключає можливості зміни призначення приміщення, однак реконструкція поки не передбачена. Крім того, буде збережено команду зі 130 працівників.

Теги: спорт кіберспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У змаганнях зі швидкої гри серед жінок маємо подвійний український п’єдестал
Українки здобули три нагороди на чемпіонаті Європи з шашок
13 травня, 11:30
Вікторія Магомадова – мати загиблої дитини
«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини
22 травня, 09:48
Українці здобули 63 медалі чемпіонату світу: 23 золотих, 19 срібних та 21 бронзову
Українські паралімпійці здобули 63 нагороди на чемпіонаті світу з шашок-64
22 травня, 15:41
Росія атакувала Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами»
Атака на Запоріжжя, обвал мосту в Росії: головне за ніч
1 червня, 07:10
Даша Квіткова та Володимир Бражко офіційно не коментували свої стосунки
Ексдружина Добриніна з’явилась на публіці з новим бойфрендом
27 травня, 10:13
За свій виступ українки отримали 266.2233 бала
Україна здобула «срібло» чемпіонату Європи з артистичного плавання
4 червня, 19:28
У Німеччині можуть заборонити алкоголь для глядачів спортивних змагань влітку
Відмовитися від пива через зміну клімату. Голова МОЗ Німеччини звернулась до громадян
4 червня, 13:14
У 2002 і 2003 роках Риженков брав участь у чемпіонаті Росії з російських шашок
ЗСУ ліквідували титулованого російського шашкіста та окупанта
10 червня, 13:42
На змаганнях під егідою World Boxing наші спортсмени здобули 12 медалей
Українські боксери здобули 12 нагород на турнірі в Нідерландах
10 червня, 22:54

Новини

Євро-2025 (U-21): молодіжна збірна України з футболу стартувала з поразки
Євро-2025 (U-21): молодіжна збірна України з футболу стартувала з поразки
Власник Navi став президентом федерації кіберспорту України
Власник Navi став президентом федерації кіберспорту України
Організатори Вімблдону відмовилися від послуг лінійних суддів на матчах турніру
Організатори Вімблдону відмовилися від послуг лінійних суддів на матчах турніру
Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування
Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування
Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»
Гашек розкритикував WTA, ATP та Францію через участь росіян у «Ролан Гаррос»
Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає жіноча збірна України
Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає жіноча збірна України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
40K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
24K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
21K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
21K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua