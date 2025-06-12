Власник Navi став президентом федерації кіберспорту України

У Федерації кіберспорту України оновилося керівництво

Власник кіберспортивної команди Natus Vincere (Navi) та комп'ютерної студії GSC Game World Максим Кріппа став президентом Федерації кіберспорту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації кіберспорту України.

«Ми відкриваємо нову сторінку – з оновленим керівництвом, сучасною стратегією та вірою в силу українського кіберспорту», – зазначили у Федерації кіберспорту України.

Виконавчим директором Федерації кіберспорту України став Андрій Грищенко, який на сайті Navi зазначений керівником фан-клубу.

Членами правління стали:

Генеральний директор Navi Євген HarisPilton Золотарьов

Тренер NAVI з CS2 Андрій B1ad3 Городенський

Операційний директор Navi Олексій ХАОС Кучеров

Співзасновник Maincast Віталій v1lat Волочай

Коментатор Maincast Михайло Olsior Звєрєв

Нагадаємо, Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Центр на Лівобережній у Києві, площа якого становить 73 228 кв. м, є найбільшим виставковим комплексом України. За словами бізнесмена, угода стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%

Як наголосив Кріппа, угода зумовлена «інвестиційною привабливістю обʼєкта для міжнародних партнерів та вірою в майбутнє України». Він не виключає можливості зміни призначення приміщення, однак реконструкція поки не передбачена. Крім того, буде збережено команду зі 130 працівників.