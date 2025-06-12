Власник Navi став президентом федерації кіберспорту України
У Федерації кіберспорту України оновилося керівництво
Власник кіберспортивної команди Natus Vincere (Navi) та комп'ютерної студії GSC Game World Максим Кріппа став президентом Федерації кіберспорту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації кіберспорту України.
«Ми відкриваємо нову сторінку – з оновленим керівництвом, сучасною стратегією та вірою в силу українського кіберспорту», – зазначили у Федерації кіберспорту України.
Виконавчим директором Федерації кіберспорту України став Андрій Грищенко, який на сайті Navi зазначений керівником фан-клубу.
Членами правління стали:
- Генеральний директор Navi Євген HarisPilton Золотарьов
- Тренер NAVI з CS2 Андрій B1ad3 Городенський
- Операційний директор Navi Олексій ХАОС Кучеров
- Співзасновник Maincast Віталій v1lat Волочай
- Коментатор Maincast Михайло Olsior Звєрєв
Нагадаємо, Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).
Центр на Лівобережній у Києві, площа якого становить 73 228 кв. м, є найбільшим виставковим комплексом України. За словами бізнесмена, угода стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%
Як наголосив Кріппа, угода зумовлена «інвестиційною привабливістю обʼєкта для міжнародних партнерів та вірою в майбутнє України». Він не виключає можливості зміни призначення приміщення, однак реконструкція поки не передбачена. Крім того, буде збережено команду зі 130 працівників.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]