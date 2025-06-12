Волейболіст збірної України прокоментував історичну перемогу в Лізі націй

Збірна України з волейболу перемогою розпочала першу у своїй історії Лігу націй

Зв'язуючий збірної України з волейболу Віталій Щитков дав коментар для «Суспільне Спорт», в якому розповів про емоції від перемоги над збірною США в першому матчі, а також підготовку до наступних ігор збірної. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України з волейболу перемогою розпочала Лігу націй. Вже у першому турі українці обіграли у трьох сетах постійного учасника змагань – бронзового призера Олімпіади-2024 США (3:0 за сетами).

Після першого матчу, збірна України посідає третю сходинку в турнірній таблиці Ліги націй, поступаючись тільки збірним Бразилії та Японії, які мають краще співвідношення геймів.

Щитков поділився емоціями під перемоги над збірною США та підготовки до наступного матчу. Зазначив насиченість графіку турніру для України: після дня перерви «синьо-жовті» гратимуть три наступні дні поспіль.

Про перемогу в першому матчі Ліги націй

«Звичайно, що перемога – це важливо, тим паче на такому турнірі. Вигравати якісь матчі у Лізі націй – дуже важливо, як для моєї кар'єри, так і для всієї збірної, тому запишу її до переліку позитивних перемог. Будемо рухатися далі».

Про налаштування перед матчами Ліги націй

«Знали, що в принципі виходити на ігри Ліги націй – неважливо, чи то американська збірна або ж будь-яка інша – це 18 найсильніших команд, ми маємо на кожну гру налаштовуватися. Була б це інша країна – все одно боролися б за найкращий результат з будь-ким. Але все ж приємно перемагати у такої збірної, як США».

Про підготовку до матчу проти збірної Куби

«До Куби ще не готувалися, лише закінчили [матч проти США] і відпочиваємо. На таких іграх важливо відновлення. Буде новий день – будемо готуватися. Думаю, що це дуже сильна команда, з сильною подачею. Я проти них не грав, але хлопці грали. Дуже сильна і потужна команда, але можна грати. Вважаю, що з усіма можна грати, немає якихось непереможних або ж недосяжних команд. Якщо показувати свою гру – все може скластися на нашу користь».

Про насичений графік змагань

«День відпочинку – це добре, але потім три ігрових дні – це буде досить складно. Ми ще так не грали, але вже можу сказати, що це буде фізично складно. Але ми готувалися до цього наперед. Напевно, що будемо показувати свій найліпший волейбол, у нас є 14 гарних гравців, які можуть у важкий момент вийти та допомогти нам. Але, я вважаю, що все має бути гаразд і ми маємо витримати цей рівень».

Про те чи надала впевненості команді перемога над збірною США

«Чесно кажучи – нічого не змінилося. Ми просто їхали, налаштовувалися грати на такому рівні й показувати свою найкращу гру, а результат вже буде потім. Все залежить від нас: якщо будемо показувати свою найкращу гру, показувати класний, ефективний волейбол, то у нас все може вийти. Ми не думали про якісь вильоти [з Ліги націй], останнє місце – просто вийшли грати у задоволення, перемагати та робити все, що від нас належить. Вважаю, що у нас все ще попереду, і незважаючи на цю перемогу над збірною США, не треба задирати носа – грати далі і додавати з кожною грою якомога краще».

Наступний матч збірна України зіграє проти Куби в п'ятницю, 13 червня, о 23:30.

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.