«АЗ Алкмар» – «Дніпро-1»: український клуб поступився в заключному матчі Ліги конференцій

Дніпряни пропустили вирішальний гол на останніх хвилинах поєдинку Ліги конференцій

«Дніпро-1» поступився на виїзді з «АЗ Алкмар» в останньому турі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Дніпряни пропустили вирішальний гол наприкінці матчу. Єдиним м'ячем у складі команди Олександра Кучера відзначився Артем Довбик, який вийшов на перше місце у списку бомбардирів групового етапу Ліги Конференцій.

«АЗ Алкмар» – «Дніпро-1» 2:1

Голи: Одґор, 8, Павлідіс, 87 – Довбик, 40

«АЗ Алкмар»: Верхюлст, Керкез, Деккер, Беукема, Хацідіакос, Класі, Д. де Віт, Рейндерс, Карлссон, Сугавара, Одґор

Запасні: Віндаль-Йєнсен, Вестервелд, Павлідіс, Коопмейнерс, Барасі, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеестер, М. де Віт

«Дніпро-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Амаш, Піхальонок, Назаренко, Довбик

Запасні: Рибак, Канарейкін, Юрчук (всі троє – воротарі), Кононов, Логінов, Когут.

За підсумками гри дніпряни з десятьма очками залишилися на другій сходинці таблиці, яка дала їм право вийти до стикових поєдинків (формально – 1/16) турніру. Суперником українського колективу стане одна з команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах Ліги Європи.

Першу позицію у групі посіли сьогоднішні суперники дніпрян – АЗ набрав 15 очок. Кіпрський «Аполлон» – третій (7 балів), ліхтенштейнський «Вадуц» – четвертий (2 очки).

Відзначимо, що жеребкування стикових ігор Ліги конференцій пройде у понеділок, 7 листопада, о 15:00 за київським часом. Матчі відбудуться 16 і 23 лютого 2023 року.