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«Динамо» – «Фенербахче»: де і коли дивитись заключний матч Ліги Європи

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Динамо» – «Фенербахче»: де і коли дивитись заключний матч Ліги Європи
Матч проти «Фенербахче» не має нікого турнірного значення для киян
фото: ФК «Динамо»

«Динамо» вже не підніметься вище четвертого місця в групі Ліги Європи

У четвер, 3 листопада, в заключному шостому турі групового турніру Ліги Європи «Динамо» прийме «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок проти турецького гранда буде лише номінально домашнім для «біло-синіх», адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Зустріч українського і турецького колективів пройде в Кракові на стадіоні «МКС Краковія».

Після поразок від «Ренна» команда Луческу втратила шанси пробитися в плей-оф Ліги Європи, але все ще зберігала шанс вийти в плей-оф Ліги конференцій. Для цього потрібно було в п'ятому турі обіграти АЕК Ларнака, проте зробити цього не вдалося.

Матч проти «Фенербахче» вже не має нікого турнірного значення, проте виграти його вкрай важливо, щоб набрати очки для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА. 

УЄФА призначив на матч «Динамо» – «Фенербахче» хорватську бригаду суддів на чолі з 38-річним Дуйє Струканом. Допомагати йому будуть Боян Зобениця і Ален Якшич. Четвертий арбітр – Іван Бебек. Арбітр VAR – італієць Лука Пайретто.

У прямому ефірі матч Ліги Європи групи B між «Динамо» і «Фенербахче« можна буде подивитися на медіасервісі «Megogo», а також на платформі «Volia TV».

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше український тренер Мирон Маркевич розповів, чи готовий очолити київське «Динамо».

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Теги: ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Фенербахче НОВИНИ ФУТБОЛУ

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