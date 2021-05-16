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    Луческу розповів, чого вирішив очолити «Динамо»

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    Мірча Луческу вивів команду в груповий турнір Ліги чемпіонів - Луческу розповів, чого вирішив очолити «Динамо»
    Мірча Луческу вивів команду в груповий турнір Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Тренер столичного клубу хотів перевірити, чи є в нього амбіції та мотивація

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу розповів румунським ЗМІ, як йому працювалося в клубі у перші вісім місяців в столичному клубі.

    «Початок був важким, я я думав про відновлення команди з давніми традиціями. Було вкрай складно, на мені була величезна відповідальність – кваліфікація в групу Ліги чемпіонів. Це було важливіше трофеїв, які прийшли пізніше.

    Це була основа, з якою ми почали роботу над титулами. Добре, що відразу виграли Суперкубок України, був бардак.

    Я хотів перевірити себе, де я, що ще є в мені, чи є у мене амбіції, мотивація, ентузіазм... Я зробив правильний вибір.

    Я був на базі близько 8 місяців, але не відчув цього, тому що активність була дуже великою. Я не відчував, що час минув. Добре, що в мені є енергія і такий ентузіазм. У мене немає причин йти на пенсію», – наводить слова Луческу ua.tribuna.

    Луческу виграв з «Динамо» чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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