Луческу розповів, чого вирішив очолити «Динамо»

Тренер столичного клубу хотів перевірити, чи є в нього амбіції та мотивація

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу розповів румунським ЗМІ, як йому працювалося в клубі у перші вісім місяців в столичному клубі.

«Початок був важким, я я думав про відновлення команди з давніми традиціями. Було вкрай складно, на мені була величезна відповідальність – кваліфікація в групу Ліги чемпіонів. Це було важливіше трофеїв, які прийшли пізніше.

Це була основа, з якою ми почали роботу над титулами. Добре, що відразу виграли Суперкубок України, був бардак.

Я хотів перевірити себе, де я, що ще є в мені, чи є у мене амбіції, мотивація, ентузіазм... Я зробив правильний вибір.

Я був на базі близько 8 місяців, але не відчув цього, тому що активність була дуже великою. Я не відчував, що час минув. Добре, що в мені є енергія і такий ентузіазм. У мене немає причин йти на пенсію», – наводить слова Луческу ua.tribuna.

Луческу виграв з «Динамо» чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.