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    Боно та Едж презентували офіційну пісню чемпіонату Європи з футболу

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    Гаррікс, Боно і Едж представили пісню Євро-2020 - Боно та Едж презентували офіційну пісню чемпіонату Європи з футболу
    Гаррікс, Боно і Едж представили пісню Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Композиція групи U2 отримала назву We Are the People

    Діджей з Нідерландів Мартін Гаррікс спільно з учасниками ірландської рок-групи U2 Боно і Еджем записали композицію We Are The People («Ми - люди»), яка стане офіційною піснею Євро-2020.

    «Створення музики для однієї з найбільших спортивних подій у світі разом з Боно і Еджем було неймовірним досвідом. Я дуже пишаюся тим, що ми зробили разом, і радий нарешті поділитися цим з усім світом!» – наводить слова Гаррікса Rolling Stone.

    Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року в 11 містах континенту.

    Збірна України 15 травня розпочала підготовку до Євро.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Андрій Шевченко
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