Боно та Едж презентували офіційну пісню чемпіонату Європи з футболу

Діджей з Нідерландів Мартін Гаррікс спільно з учасниками ірландської рок-групи U2 Боно і Еджем записали композицію We Are The People («Ми - люди»), яка стане офіційною піснею Євро-2020.

«Створення музики для однієї з найбільших спортивних подій у світі разом з Боно і Еджем було неймовірним досвідом. Я дуже пишаюся тим, що ми зробили разом, і радий нарешті поділитися цим з усім світом!» – наводить слова Гаррікса Rolling Stone.

Dutch DJ Martin Garrix has teamed up with Bono and the Edge to create "We Are the People" for the UEFA EURO 2020 soccer tournament. https://t.co/RFT7ObA6GQ