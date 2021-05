Непереможний український боксер здобув яскраву перемогу в першому раунді

Суперважковаговик Віктор Вихрист, який відмовився від участі в Олімпіаді і залишив любительський бокс, здобув сьому перемогу на професіональному ринзі. У Кельні він зустрічався з небитим польським ветераном Яцеком П’ятеком, який підійшов до цього протистояння з послужним списком 11-0.

Зі старту бою українець почав контролювати події в рингу, використовуючи перевагу в зрості, розмах рук і технічному арсеналі. На останній хвилині першого раунду Вихрист викинув серію ударів, завершивши її ефектним влучанням справа. П’ятек важко впав, і рефері, оцінивши ситуацію, одразу ж дав відмашку зупинити поєдинок.

Ukrainian Viktor Faust (7-0, 6 KO's) destroys 48yr old Pole Jacek Krzysztof Piatek (11-1) via TKO-1 in their heavyweight co-feature in Cologne, Germany pic.twitter.com/SnJyf8e4EX