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    Непереможний український боксер здобув яскраву перемогу в першому раунді

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    Вікто Вихрист здобув сьому перемогу на профі-рингу - Непереможний український боксер здобув яскраву перемогу в першому раунді
    Вікто Вихрист здобув сьому перемогу на профі-рингу
    Фото з відкритих джерел

    Вихрист не знає гіркоти поразок на професіональному рингу

    Суперважковаговик Віктор Вихрист, який відмовився від участі в Олімпіаді і залишив любительський бокс, здобув сьому перемогу на професіональному ринзі. У Кельні він зустрічався з небитим польським ветераном Яцеком П’ятеком, який підійшов до цього протистояння з послужним списком 11-0.

    Зі старту бою українець почав контролювати події в рингу, використовуючи перевагу в зрості, розмах рук і технічному арсеналі. На останній хвилині першого раунду Вихрист викинув серію ударів, завершивши її ефектним влучанням справа. П’ятек важко впав, і рефері, оцінивши ситуацію, одразу ж дав відмашку зупинити поєдинок.

    Українець покращив свій рекорд до 7-0, здобувши при цьому п'ять дострокових перемог.

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    Теги: бокс Віктор Вихрист
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