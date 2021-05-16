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    «Челсі» програв кубок Англії через перегляд відео

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    «Лестер» вперше взяв трофей, гол «синіх» відмінили після перегляду епізоду з взяттям воріт

    У фіналі Кубка Англії «Лестер» переграв «Челсі» і вперше в історії завоював трофей. Єдиний гол у матчі був забитий на 63-й хвилині півзахисником «лисиць» Юрі Тілемансом.

    Колишній футболіст збірної Англії, а нині телеведучий Гарі Лінекер висловився про перемогу «Лестера».

    «Я страшенно люблю VAR», – написав Лінекер в «Твіттері», коментуючи скасоване взяття воріт захисником «Челсі» Бенджаміном Чілуеллом на 90-й хвилині фінального матчу.

    «Що за день! Не можу повірити, що це нарешті сталося! Вітаю, «Лестер»! Вибачте, якщо я занадто емоційний, але, можливо, це сталося єдиний раз в житті», – додав Лінекер.

    «Лестер» чотири рази грав у фіналах Кубка Англії, однак не вигравав трофей (1949, 1961 1963 1969). «Челсі» є восьмиразовим володарем кубка, а всього команда грала в фіналі турніру 14 разів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК «Лестер Сіті»
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