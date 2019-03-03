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    «Барселона» вдруге за тиждень принизила «Реал» на його полі (відео)

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    Градус поєдинку суттєво підвищився після зіткнення капітанів - Ліонеля Мессі і Серхіо Рамоса - «Барселона» вдруге за тиждень принизила «Реал» на його полі (відео)
    Градус поєдинку суттєво підвищився після зіткнення капітанів - Ліонеля Мессі і Серхіо Рамоса
    Goal.com

    Слідом за півфіналом Кубка Короля каталонці виграли матч Прімери

    Після 26-го туру іспанського чемпіонату інтрига в боротьбі за чемпіонський титул вмерла майже остаточно. «Барселона», перемігши «Реал» на «Сантьяґо Бернабеу» минулої середи у півфіналі Кубка Короля, принизила принципового суперника повторно, в новому домашньому для нього Ель Класіко. Тепер уже в рамках Прімери.

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    «Реал» (Мадрид) - «Барселона» - 0:1

    Гол: 0:1 - Ракітіч (26)
    «Реал»: Тібо Куртуа - Дані Карвахаль, Варан, Серхіо Рамос (к), Реґілон - Модріч, Каземіро (Іско, 76), Тоні Кроос (Федеріко Вальверде, 55) - Ґаррет Бейл (Асенсіо, 61), Бензема, Жуніор Венісіус. Тренер - Сантьяґо Соларі
    «Барселона»: тер Штеґен - Роберто, Херард Піке, Ленґле, Хорді Альба - Ракітіч, Серхіо Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Артуро Відаль, 71) - Мессі (к), Луїс Суарес, Усман Дембеле (Феліпе Коутіньо, 78). Тренер - Ернесто Вальверде
    Суддя: Ундіано Мальєнко
    Попередження: Серхіо Рамос (61), Асенсіо (82), Дані Карвахаль (89) - Серхіо Бускетс (2), Ленґле (63)
    2 березня. Мадрид. Стадіон «Сантьяґо Бернабеу». 78 921 глядач

    Єдиний у грі м'яч Іван Ракітіч забив, обстукавшись на правому фланзі в стінку з Роберто. Оборонці господарів допустили елементарну помилку, яка домомогла хорвату вийти під кутом на ворота і перекинути м'яч через Тібо Куртуа - 0:1.

    Після цієї перемоги «Барселона» має 60 очок і випереджає «Атлетіко», який іде другим, відразу на десять пунктів. Правда, «матрасники» свій матч 26-го туру проведуть 3 березня о 19:30 на виїзді проти «Реал Сосьєдада». «Реал» мадридський після цієї поразки залишається третім - лише 48 очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона Луїс Суарес Серхіо Рамос Дані Карвахаль Тоні Кроос Каземіро Усман Дембеле Іван Ракітіч Херард Піке Серхіо Бускетс Сантьяґо Соларі Ернесто Вальверде Ель Класіко Роберто Хорді Альба Федеріко Вальверде Артур Артуро Відаль Ґаррет Бейл Карім Бензема Тібо Куртуа Марк-Андре тер Штеґен Клеман Ленґле
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