«Барселона» вдруге за тиждень принизила «Реал» на його полі (відео)



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Градус поєдинку суттєво підвищився після зіткнення капітанів - Ліонеля Мессі і Серхіо Рамоса Goal.com

Слідом за півфіналом Кубка Короля каталонці виграли матч Прімери

Після 26-го туру іспанського чемпіонату інтрига в боротьбі за чемпіонський титул вмерла майже остаточно. «Барселона», перемігши «Реал» на «Сантьяґо Бернабеу» минулої середи у півфіналі Кубка Короля, принизила принципового суперника повторно, в новому домашньому для нього Ель Класіко. Тепер уже в рамках Прімери.

«Реал» (Мадрид) - «Барселона» - 0:1

Гол: 0:1 - Ракітіч (26)

«Реал»: Тібо Куртуа - Дані Карвахаль, Варан, Серхіо Рамос (к), Реґілон - Модріч, Каземіро (Іско, 76), Тоні Кроос (Федеріко Вальверде, 55) - Ґаррет Бейл (Асенсіо, 61), Бензема, Жуніор Венісіус. Тренер - Сантьяґо Соларі

«Барселона»: тер Штеґен - Роберто, Херард Піке, Ленґле, Хорді Альба - Ракітіч, Серхіо Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Артуро Відаль, 71) - Мессі (к), Луїс Суарес, Усман Дембеле (Феліпе Коутіньо, 78). Тренер - Ернесто Вальверде

Суддя: Ундіано Мальєнко

Попередження: Серхіо Рамос (61), Асенсіо (82), Дані Карвахаль (89) - Серхіо Бускетс (2), Ленґле (63)

2 березня. Мадрид. Стадіон «Сантьяґо Бернабеу». 78 921 глядач

Єдиний у грі м'яч Іван Ракітіч забив, обстукавшись на правому фланзі в стінку з Роберто. Оборонці господарів допустили елементарну помилку, яка домомогла хорвату вийти під кутом на ворота і перекинути м'яч через Тібо Куртуа - 0:1.

Після цієї перемоги «Барселона» має 60 очок і випереджає «Атлетіко», який іде другим, відразу на десять пунктів. Правда, «матрасники» свій матч 26-го туру проведуть 3 березня о 19:30 на виїзді проти «Реал Сосьєдада». «Реал» мадридський після цієї поразки залишається третім - лише 48 очок.