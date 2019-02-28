«Барса» розтрощила «Реал» на «Бернабеу» в півфіналі Кубка Іспанії (відео)



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Героєм кубкового Ель Класіко став уругваєць Луїс Суарес theguardian.com

Перший матч на «Камп Ноу» завершився нічиєю

Зігравши на виїзді внічию 1:1, мадридський «Реал» вважався фаворитом Ель Класіко в рамках півфіналу Кубка Іспанії з «Барселоною». Але другий матч перевернув становище з ніг на голову.

«Реал» (Мадрид) - «Барселона» - 0:3

Голи: 0:1 - Луїс Суарес (50). 0:2 - Варан (69, автогол). 0:3 - Луїс Суарес (73, з пенальті)

«Реал»: Кейлор Навас - Дані Карвахаль, Варан, Серхіо Рамос (к), Реґілон - Модріч, Каземіро (Федеріко Вальверде, 75), Тоні Кроос - Лукас Васкес (Ґаррет Бейл, 68), Бензема, Жуніор Венісіус (Асенсіо, 81). Тренер - Сантьяґо Соларі

«Барселона»: тер Штеґен - Семеду, Херард Піке, Ленґле, Хорді Альба - Роберто, Серхіо Бускетс (Артур, 86), Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес (Артуро Відаль, 78), Усман Дембеле (Феліпе Коутіньо, 75). Тренер - Ернесто Вальверде

Суддя: Санчес

Попередження: Лукас Васкес (58), Каземіро (72) - Серхіо Бускетс (65), Семеду (81)

27 лютого. Мадрид. Стадіон «Сантьяґо Бернабеу»

Відкрив рахунок Луїс Суарес на початку другого тайму після передачі Усмана Дембеле зліва.

Співавтором другого м'яча теж став Дембеле. Правда, його простріл справа на цей раз замкнув, зрізавши м'яч у врасні ворота, французький стоппер Рафаель Варан.

Остаточно добив «Реал» Суарес. Спершу Луїс спровокував на фол у межах карного майданчика Каземіро, а потім сам же «паненкою» реалізував пенальті - 0:3.

У фіналі Кубка Короля «Барселона» зустрінеться з переможцем пари «Бетіс» - «Валенсія». Перший матч у Севільї суперники завершили нічиєю 2:2.