Fed Cup: Світоліна несподівано програла міцній естонці
Долю протистояння вирішіть парна зустріч
Другими на корт, який ще пам’ятав швидку перемогу Даяни Ястремської над Єленою Малигіною, вийшли перші номери своїх збірних - Еліна Світоліна та Анетт Контавейт. Українка в світовому рейтингу ВТА нині - четверта, естонка - 22-а. Але різниця у класі не стала вирішальним фактором - перемогу святкувала та спортсменка, яка більше того прагнула.
Еліна Світоліна - Анетт Контавейт - 1:2 (3:6, 7:6 (7:5), 2:6
Гра відбувалася у суботу, 8 лютого, в Таллінні, який гостинно прийняв матчі Fed Cup.
На відміну від першої гри Анетт Контавейт склала дуже солідну опозицію українській зірці.
У п’ятому геймі українка взяла подачу суперниці, але отримала зворотній брек у шостому геймі - Контавейт показала характер. Після цього успіху Аннет спіймала кураж та взяла два гейми поспіль, повела 5:3. В дев’ятому геймі за рахунку 30:15 естонці двічі вдались ейси й вона ефектно виграла перший сет.
Моцна естонка продовжила тиснути й у дебюті другого сету, вона швидко взяла подачу Світоліної. Українка почала нервувати та багато помилятись, але все ж знайшла резерви аби зробити зворотній брек у четвертому геймі. Після цього в психологічну яму вже втрапила Контавейт. Світоліна мусила тим користатись та взяла подачу естонки, у восьмому геймі Світоліна повторила свій успіх та реалізувала прихований сетбол - 5:3. Але Контавейт довела, що є міцним горішком й в наступному геймі вже сама взяла подачу суперниці - 5:4.
Далі Світоліна мала два сетболи на подачі суперниці, але втратила можливість їх реалізувати - 5:5. Але, як виявилось, то був тактичний хід Еліни - вона виснажила суперницю та всуху взяла 11 гейм. В 12-му геймі Світоліна знова мала кілька сетболів, але всі їх відаграла Анетт Контавейт. Тож доля сету вирішувалась на тай-брейку. Там Світоліна не без проблем, але все ж зафіксувала перевагу - 7:5 та 1:1 по сетам.
Вирішальний третій сет українка почала з того, що віддала свою подачу. Далі Еліна зібралась, але лише на один гейм - суперниця була більш вправною та повела 4:1. Далі було 5:2 і 6:2 - перемога у сеті та у матчі.
Після несподіваної, але цілком логічної поразки першої ракетки України вирішальною у боротьбі за вихід у наступний раунд кваліфікації Кубка Федерації 2021 стане парна зустріч між Україною та Естонією.
Джерело: Главком СПОРТ