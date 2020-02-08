Fed Cup: Світоліна несподівано програла міцній естонці



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Еліна Світоліна не змогла показати свій клас ФТУ

Долю протистояння вирішіть парна зустріч

Другими на корт, який ще пам’ятав швидку перемогу Даяни Ястремської над Єленою Малигіною, вийшли перші номери своїх збірних - Еліна Світоліна та Анетт Контавейт. Українка в світовому рейтингу ВТА нині - четверта, естонка - 22-а. Але різниця у класі не стала вирішальним фактором - перемогу святкувала та спортсменка, яка більше того прагнула.

Еліна Світоліна - Анетт Контавейт - 1:2 (3:6, 7:6 (7:5), 2:6

Гра відбувалася у суботу, 8 лютого, в Таллінні, який гостинно прийняв матчі Fed Cup.

На відміну від першої гри Анетт Контавейт склала дуже солідну опозицію українській зірці.

У п’ятому геймі українка взяла подачу суперниці, але отримала зворотній брек у шостому геймі - Контавейт показала характер. Після цього успіху Аннет спіймала кураж та взяла два гейми поспіль, повела 5:3. В дев’ятому геймі за рахунку 30:15 естонці двічі вдались ейси й вона ефектно виграла перший сет.

Моцна естонка продовжила тиснути й у дебюті другого сету, вона швидко взяла подачу Світоліної. Українка почала нервувати та багато помилятись, але все ж знайшла резерви аби зробити зворотній брек у четвертому геймі. Після цього в психологічну яму вже втрапила Контавейт. Світоліна мусила тим користатись та взяла подачу естонки, у восьмому геймі Світоліна повторила свій успіх та реалізувала прихований сетбол - 5:3. Але Контавейт довела, що є міцним горішком й в наступному геймі вже сама взяла подачу суперниці - 5:4.

Далі Світоліна мала два сетболи на подачі суперниці, але втратила можливість їх реалізувати - 5:5. Але, як виявилось, то був тактичний хід Еліни - вона виснажила суперницю та всуху взяла 11 гейм. В 12-му геймі Світоліна знова мала кілька сетболів, але всі їх відаграла Анетт Контавейт. Тож доля сету вирішувалась на тай-брейку. Там Світоліна не без проблем, але все ж зафіксувала перевагу - 7:5 та 1:1 по сетам.

Джерело: Главком СПОРТ