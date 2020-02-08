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    Fed Cup: Україна перемає Естонію завдяки перемозі у парах

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    Український день в Таллінні - Fed Cup: Україна перемає Естонію завдяки перемозі у парах
    Український день в Таллінні
    ФТУ

    Ястремська та Костюк помстилися за Світоліну

    Після несподіваної, але закономірної поразки першої ракетки України Еліни Світоліної у грі з Анетт Контавейт парна зутріч, яка двічі до того не мала турнірного для українців значення через їх дострокові перемоги, стала вирішальною

    Даяна Ястремська / Марта Костюк – Анетт Контавейт / Єлена Малигіна 2:0 (6:2, 6:0)

    Тріумфаторка першої зустрічі в парі з Мартою Костюк грали проти дуету Контавейт-Малигіна. На боці українок була менша втома, на боці естонок - підтримка трибун та кураж, що його здобула Аннет після перемоги на 4-ю ракеткою світу.

    На щастя для українок, дива не сталося та естонки не змогли розвинути свій попердній успіх.

    Українки легко взяли два сети, а разом з ними - й перемогу у матчі взагалі. Арена у Таллінні відзначила перемогу душевним виконанням українського славян а капела.

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    Fed Cup: Україна перемає Естонію
    Fed Cup: Україна перемає Естонію
    Fed Cup: Україна перемає Естонію

    Україна здобуває другу перемогу у матчі, виграє його та вже може готуватись до квітневою кваліфікації Кубка Федерації 2021.

    Джерело: Главком СПОРТ

    теніс Даяна Ястремська Україна Марта Костюк Анетт Контавейт Кубок Федерації
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