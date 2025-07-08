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Бенчич розповіла про поєднання материнства з кар'єрою професійної тенісистки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Бенчич розповіла про поєднання материнства з кар'єрою професійної тенісистки
У чвертьфіналі Вімблдону-2025 Белінда Бенчич зіграє з росіянкою Міррою Андрєєвою

Бенчич: Життя у турі ускладнюється, коли ти мама

35-а ракетка світу швейцарська тенісистка Белінда Бенчич розповіла, як змінилося її ставлення до тенісу після народження доньки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punto de Break.

У квітні 2024 року спортсменка народила дочку.

«Все інакше, особливо підхід. Я не тренуюся так багато, як раніше, але все одно намагаюся викладатись по максимуму в кожному матчі. Відчуваю, що стала продуктивнішою, бо поменшало часу. Життя у турі ускладнюється, коли ти мама, але ми намагаємось зберегти звичний ритм. На корті я залишаюся тією самою тенісисткою, якою була раніше. Можливо, емоційно я не так залучена, але я, як і раніше, люблю цей вид спорту. Хочу показувати найкращу гру, тож на корті я та сама», – заявила Бенчич.

У чвертьфіналі Вімблдону-2025 Белінда Бенчич зіграє з росіянкою Міррою Андрєєвою.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

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Теги: Белінда Бенчіч теніс діти

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